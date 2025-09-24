Un adolescente en Francia apuñaló a su profesora en clase y luego intentó quitarse la vida

La policía detuvo este miércoles a un adolescente de 14 años tras acuchillar en clase a una profesora, que resultó herida en la cara, en un centro de secundaria del noreste de Francia.
En el momento de su detención, el joven se apuñaló a sí mismo y fue transportado al hospital de Estrasburgo en helicóptero en estado crítico, indicó la gendarmería.
Varios centros de secundaria o liceos en Francia han registrado en los últimos meses ataques con cuchillos. En junio, un adolescente mató a una asistente educativa de 31 años.