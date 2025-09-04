Un primer adolescente reclutado se negó a la tarea de asesinar a Miguel Uribe y por eso contactaron al condenado sicario, según el expediente

Varias semanas después del magnicidio del el senador Miguel Uribe, el expediente judicial sigue revelando piezas inéditas de un plan criminal tejido con frialdad y jerarquías propias de una organización ilegal. Lo que comenzó como un intento que se estremeció a la política colombiana.ahora se perfila como la acción calculada de la estructura conocida como “Plata o Plomo”, en la que cada integrante cumplió un papel para ejecutar el crimen y encubrir a sus autores. Los nuevos detalles salen a la luz durante la audiencia de judicialización de Harold Daniel Barragán Ovalle, séptimo capturado por este caso. Allí, la Fiscalía expuso elementos que apuntan a que Barragán no solo participó en la planeación, sino que fue pieza clave en la ejecución logística, el reclutamiento de actores materiales y el encubrimiento posterior al asesinato.

Uno de los hallazgos más comprometedores contra Barragán provino de su teléfono celular. Los investigadores descubrieron conversaciones eliminadas, fotos y registros de videollamadas.s que evidencian seguimientos al senador ya su familia, con informes detallados de los vehículos en los que se movilizaron. En ese aparato también quedaron rastros de cuatro videollamadas con Élder José Arteaga, alias El Costeño, en las que se discutieron aspectos logísticos del crimen, incluyendo la ubicación del senador, las visitas previas al sitio y hasta las instrucciones sobre el uso del arma. Conozca: Así es el prontuario criminal alias Harold, el séptimo capturado por el asesinato de Miguel Uribe La Fiscalía también reveló que el expediente cuenta con el testimonio de un menor de edad que fue contactado inicialmente para ejecutar el disparo contra el senador. El joven, sin embargo, se echó para atrás al comprender la magnitud del encargo, lo que llevó a Barragán Ovalle —según el ente acusador— a acudir al adolescente de 15 años que terminó ejecutando el ataque y por lo cual ya fue condenado a siete años de privación de su libertad. Los fiscales reprodujeron aparte de las comunicaciones que muestran la tensión dentro del grupo delincuencial después del atentado. En una de ellas, Barragán expresaba su temor por el cerco de la justicia. "Pues o sea eso sí es como denso, porque están investigando todo el recorrido que él hizo desde que salió de la casa, quién le pidió la moto, quién fue el conductor; si el conductor sabe algo, porque también por ahí estuve mirando, pero pues no sé; la verdad sí me da como susto, pero pues no sé, qué sea lo que Dios quiera, porque pues finalmente uno no tiene nada que ver ahí, o sea yo lo hice sin saber que era para eso”, se oye en una nota de voz que Barragán envió al Costeño días después del atentado. Lea además: Los detalles de la captura del nuevo implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay en el barrio comercial de Bogotá