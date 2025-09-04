Un primer adolescente reclutado se negó a la tarea de asesinar a Miguel Uribe y por eso contactaron al condenado sicario, según el expediente

Varias semanas después del magnicidio del el senador Miguel Uribe, el expediente judicial sigue revelando piezas inéditas de un plan criminal tejido con frialdad y jerarquías propias de una organización ilegal. Lo que comenzó como un intento que se estremeció a la política colombiana.ahora se perfila como la acción calculada de la estructura conocida como “Plata o Plomo”, en la que cada integrante cumplió un papel para ejecutar el crimen y encubrir a sus autores.
Los nuevos detalles salen a la luz durante la audiencia de judicialización de Harold Daniel Barragán Ovalle, séptimo capturado por este caso. Allí, la Fiscalía expuso elementos que apuntan a que Barragán no solo participó en la planeación, sino que fue pieza clave en la ejecución logística, el reclutamiento de actores materiales y el encubrimiento posterior al asesinato.