Dos adolescentes desertaron del ELN por maltratos sufridos en el Catatumbo, ¿qué pasó?

El maltrato sufrido en las filas del grupo terrorista ELN fue la principal razón para que dos adolescentes escaparan y se entregaran al Ejército Nacional.

El hecho fue reportado en la mañana de este viernes por la Institución castrense, indicando que las víctimas son dos muchachos de 16 y 17 años de edad, que integraban el frente Camilo Torres de la organización guerrillera, que delinque en el departamento del Cesar.

Los jóvenes le salieron al paso a las tropas del Batallón de Artillería de Campaña N°6 de la Quinta Brigada, manifestándoles que querían desertar del ELN.

De acuerdo con sus relatos posteriores, fueron reclutados cuando tenían 13 y 14 años.

Tras pasar varias pruebas y aprendizajes insurgentes, este año fueron desplegados en la región del Catatumbo (Norte de Santander), en límites de Colombia con Venezuela.