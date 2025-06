“ Chile también necesita una herramienta estatal, eficaz y digna, que no obligue a pasar por juicios largos y dolorosos. Hay personas apropiadas que quieren saber de dónde vienen, pero sin dañar a quienes los criaron”, señaló.

Aunque hay registros de adopciones irregulares desde los años 60, fue durante la dictadura cuando se consolidó una red sistemática que involucró a funcionarios públicos, personal médico, religiosos y autoridades migratorias. Según cifras del Poder Judicial, cerca de 20.000 niños y niñas fueron sacados del país mediante adopciones ilegales, y solo alrededor de 1.000 han logrado reencontrarse con sus familias biológicas.

Esta semana, Chile vivió un hito judicial en la materia: por primera vez, un juez acreditó la existencia de una red de adopciones ilegales y procesó a cinco personas por sustracción de menores. Las víctimas esperan que este avance impulse la voluntad política para que la verdad avance con la misma determinación.

María Inés Soto, quien busca a su hija desaparecida desde 1967, expresó su esperanza ante el anuncio, aunque no ocultó su escepticismo. “Esto ya se intentó en 2020 y no pasó nada. Esta vez, queremos resultados, no gestos simbólicos”, dijo.