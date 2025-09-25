El drama que vivió doña Azucena tras quedar atrapada en su vivienda por caída de un árbol en Bucaramanga

Azucena Vera, una mujer de 71 años, se encontraba hacia las 4:30 p.m. de este miércoles en su vivienda del barrio Morrorico, ubicada a un costado de la vía nacional de Bucaramanga que conduce a Cúcuta, cuando un gigantesco árbol se desplomó sobre su casa.

“Fue un fuerte estruendo como el que jamás había escuchado y enseguida vi cómo el techo se venía abajo y las ramas del árbol invadían el inmueble, destrozando todo”, relató su hijo, Carlos Ribera.

Las espesas ramas impidieron que doña Azucena pudiera evacuar la vivienda, por lo que tuvo que esperar hasta que llegara la ayuda. La caída le generó una contusión tras recibir el golpe de una de las ramas. De hecho, sus vecinos pensaban que la mujer no estaba en la casa hasta que ingresaron y la encontraron.

Uno de los vecinos que la rescató señaló que “ella estuvo como una hora sola ahí encerrada. Yo llegué y la sacamos. No sabíamos dónde estaba”.