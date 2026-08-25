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Dos adultos mayores habrían montado falso suicidio para ocultar un asesinato en Urabá

Habrían asesinado a un hombre de 65 años ocurrido en Apartadó en 2022. Un testimonio clave permitió reorientar la investigación, que inicialmente apuntaba a un suicidio.

  • Una mujer de 62 años y un hombre de 64 fueron capturados en zona rural de Chigorodó. Foto: cortesía.
    Una mujer de 62 años y un hombre de 64 fueron capturados en zona rural de Chigorodó. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 59 minutos
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La Policía Nacional capturó, en zona rural de Chigorodó, Antioquia, a una mujer de 62 años y a un hombre de 64, señalados como presuntos responsables del homicidio de un hombre de 65 años ocurrido en zona rural de Apartadó en 2022.

Las capturas se realizaron mediante una diligencia de allanamiento y registro, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales. Ambos son requeridos por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la investigación, el crimen habría tenido un móvil de carácter pasional. La mujer capturada era la excompañera sentimental de la víctima y, según la hipótesis de las autoridades, habría participado en la planeación y ejecución del homicidio. El hombre, por su parte, sería el presunto autor material.

Entérese: Semana violenta contra las mujeres en Antioquia: cuatro fueron asesinadas, al parecer, por sus parejas

La investigación tuvo un giro aproximadamente tres meses después del crimen, cuando un testigo presencial que se encontraba oculto en el lugar de los hechos acudió ante la Fiscalía y entregó información sobre lo ocurrido.

Su testimonio permitió reorientar las pesquisas, pues inicialmente la muerte había sido manejada bajo la hipótesis de un suicidio, planteada por la mujer.

A partir de esta nueva información, los investigadores analizaron elementos materiales probatorios y evidencias físicas, entre ellos los resultados de la necropsia, la entrevista con el médico forense y los testimonios de familiares de la víctima.

Estos elementos permitieron establecer, según la Policía, la presunta participación de los dos capturados y reconstruir la manera en que se habría alterado la escena para hacer pasar el homicidio como un suicidio.

“Los capturados son señalados de su presunta participación en el homicidio ocurrido en el año 2022 en zona rural de Apartadó, en hechos que estarían relacionados con un asunto de carácter pasional”, explicó el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante del Departamento de Policía Urabá.

Los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá definir su situación jurídica. La investigación mantiene la presunción de inocencia de los señalados mientras avanza el proceso judicial.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son las personas capturadas y dónde se realizó el operativo?
Fueron capturados una mujer de 62 años (excompañera sentimental de la víctima) y un hombre de 64 años, requeridos por homicidio agravado. La diligencia de allanamiento la ejecutó la Policía Nacional con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Fiscalía en zona rural de Chigorodó, Antioquia.
¿Cómo lograron hacer pasar el homicidio de 2022 por un suicidio?
Según las autoridades, la excompañera de la víctima planteó inicialmente la hipótesis del suicidio tras el hallazgo del cuerpo en zona rural de Apartadó. La pareja habría alterado la escena del crimen para engañar a los peritos e investigadores iniciales.
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