Preocupante: van 66 adultos mayores muertos por accidentes de tránsito este año en Medellín

Dos mujeres adultas mayores murieron arrolladas por motocicletas en Medellín con apenas cinco días de diferencia. Los casos ocurrieron en los barrios La Milagrosa y San Blas, en comunas distintas de la ciudad, y reavivaron la preocupación por la seguridad de quienes necesitan cruzar las vías a pie.
Las víctimas fueron Gloria Elena Agudelo Osorio, de 70 años, y María Fabiola Ospina Castaño, de 85. Sus muertes se suman a una cifra que preocupa a las autoridades: 66 personas mayores de 60 años han fallecido en siniestros viales en la capital antioqueña en lo que va de 2026.
El dato aparece en el informe diario de mortalidad vial de la Secretaría de Movilidad, con corte al 15 de octubre. El tablero registra 246 personas fallecidas en las vías de la ciudad, frente a 219 en el mismo periodo de 2025. Esto representa 27 víctimas adicionales y un incremento del 12%.
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Las personas mayores representan el 26,8% del total de fallecidos, es decir, algo más de una cuarta parte. La cifra pone de relieve la vulnerabilidad de este grupo poblacional, especialmente en situaciones cotidianas como atravesar una calle o desplazarse por zonas residenciales.