Preocupante: van 66 adultos mayores muertos por accidentes de tránsito este año en Medellín

Dos mujeres adultas mayores murieron arrolladas por motocicletas en Medellín con apenas cinco días de diferencia. Los casos ocurrieron en los barrios La Milagrosa y San Blas, en comunas distintas de la ciudad, y reavivaron la preocupación por la seguridad de quienes necesitan cruzar las vías a pie. Las víctimas fueron Gloria Elena Agudelo Osorio, de 70 años, y María Fabiola Ospina Castaño, de 85. Sus muertes se suman a una cifra que preocupa a las autoridades: 66 personas mayores de 60 años han fallecido en siniestros viales en la capital antioqueña en lo que va de 2026. El dato aparece en el informe diario de mortalidad vial de la Secretaría de Movilidad, con corte al 15 de octubre. El tablero registra 246 personas fallecidas en las vías de la ciudad, frente a 219 en el mismo periodo de 2025. Esto representa 27 víctimas adicionales y un incremento del 12%. Lea más: Polizón murió aplastado por unos rollos de varillas que llevaba un camión en Itagüí Las personas mayores representan el 26,8% del total de fallecidos, es decir, algo más de una cuarta parte. La cifra pone de relieve la vulnerabilidad de este grupo poblacional, especialmente en situaciones cotidianas como atravesar una calle o desplazarse por zonas residenciales.

¿Descuido o imprudencia?

En la noche del 6 de octubre, Agudelo Osorio acababa de salir de su clase de gimnasia y cruzaba la carrera 29 con calle 41, cerca del parque del sector, cuando fue embestida por una motocicleta en la que se movilizaban dos adolescentes. La mujer murió en el lugar debido a la gravedad del impacto. El hecho provocó gran indignación entre habitantes del barrio, tanto así, que después del accidente los dos jóvenes resultaron agredidos por la comunidad y la motocicleta fue incendiada. Justo cinco días después, el domingo 11 de octubre, se registró el caso en el que perdió la vida Ospina Castaño. Esta mujer también murió tras ser atropellada por una motocicleta cuando intentaba cruzar la vía. Según versiones preliminares, la mujer habría salido detrás de un bus que le impedía ver con claridad el tránsito del carril contrario. Al intentar atravesar la calle, fue impactada por el motociclista, quien presuntamente se desplazaba a alta velocidad. Si bien los organismos de socorro llegaron al lugar, la mujer ya había fallecido. Entre las personas mayores de 60 años fallecidas, 43 eran hombres y 23 mujeres. El grupo de 27 a 59 años concentra la mayor cantidad de víctimas, con 112 casos, seguido por las personas mayores y el rango de 19 a 26 años.

Estas cifras muestran que la mortalidad vial afecta a personas de distintas edades, pero también permiten identificar grupos que requieren atención específica en las políticas de prevención y protección en las calles.

Motociclistas y peatones

El reporte también clasifica a las víctimas según la forma en que se movilizaban al momento del siniestro. Este año, con corte al 15 de octubre, 139 de las personas fallecidas viajaban en motocicleta, equivalentes al 56,5% del total. El segundo grupo más afectado corresponde a quienes caminaban. 97 peatones murieron en hechos de tránsito, lo que representa el 39,4% de las víctimas. Las demás muertes se distribuyeron entre personas que se movilizaban en automóvil y bicicleta, con cuatro casos en cada categoría, además de un fallecido asociado a camión y otro a microbús. El cruce entre el modo de desplazamiento de la víctima y el tipo de interacción del siniestro aporta otro dato relevante. De los 97 peatones fallecidos, 50 perdieron la vida en hechos que involucraron motocicletas. Otros 20 casos estuvieron relacionados con automóviles y 15 con buses. En cuanto a las víctimas que viajaban en moto, el informe registra distintas clases de interacción, incluidas colisiones contra objetos fijos, con camiones, con otras motocicletas, buses y automóviles. Entre los 139 casos de este grupo, 53 correspondieron a hechos contra objetos fijos, 22 involucraron camiones y 20 ocurrieron en interacciones con otras motocicletas.

Las comunas con más muertes

La Candelaria encabeza el listado, con 47 fallecidos, la misma cifra registrada en el periodo comparable de 2025. Le sigue Castilla, con 44 víctimas, ocho más que el año pasado. Laureles-Estadio ocupa el tercer lugar, con 24 muertes, frente a 19 en 2025. Guayabal y Robledo registran 19 fallecidos cada una. En Guayabal, la cifra casi se duplicó al pasar de 10 a 19; en Robledo aumentó de 16 a 19. El Poblado acumula 18 víctimas, tres más que en el periodo anterior. Entérese: Hospitales de Medellín están “desbordados” por pacientes del Soat; ya hay respuesta de la aseguradora En los sectores donde murieron las dos mujeres adultas mayores también se registran víctimas mortales. La comuna Buenos Aires, donde está La Milagrosa, suma tres fallecidos, mientras que Manrique acumula seis. El tablero de movilidad incluye un registro de las hipótesis más frecuentes asociadas a los siniestros mortales. Entre ellas figuran la desobediencia de señales o normas de tránsito, con 43 registros; cruzar sin observar, con 34, y el exceso de velocidad, con 22. La Secretaría de Movilidad de Medellín advierte que las cifras del tablero están sujetas a procesos de validación y podrían cambiar tras el contraste con otras entidades. Sin embargo, el balance disponible al 15 de octubre ya evidencia la magnitud del problema, ¿qué medidas adicionales se implementarán después de esto? Bloque de preguntas y respuestas: