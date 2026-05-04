Ganancias de las aerolíneas en Colombia aumentaron 128% en 2025

La industria aérea colombiana cerró un 2025 redondo. Mientras el mundo observaba con incertidumbre el cese definitivo de operaciones de la estadounidense Spirit Airlines, tras 34 años de historia, en los últimos días la Aerocivil reportó que las compañías que operan en el país tuvieron un balance financiero de crecimiento.
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Según los datos consolidados de la entidad, las utilidades netas de las siete principales aerolíneas en Colombia –en conjunto– alcanzaron un crecimiento del 128,2% al cierre de 2025, llegando a $1,88 billones (frente a $827.538 millones de 2024); mientras que los ingresos operacionales se elevaron un 6,1%, consolidando una facturación total de $21,1 billones.
Este fortalecimiento financiero cobra relevancia si se considera que los dos mayores competidores del mercado local, Avianca y Latam Airlines, vienen de atravesar complejos procesos de reorganización bajo la Ley de Quiebras de Estados Unidos tras el impacto de la pandemia.
Avianca, que estuvo al borde de la desaparición, reportó en 2025 una utilidad neta de $1,69 billones, lo que representa un incremento del 54,3% respecto al año anterior, con ingresos que sumaron $15,11 billones. Por su parte, Latam Airlines recortó sus pérdidas de $240.870 millones en 2024 a $35.102 millones en 2025.