Avianca, Iberia y otras aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EE. UU.

Durante la tarde de este sábado 22 de noviembre se conoció que varias aerolíneas que operan en el país cancelaron sus vuelos comerciales a Venezuela tras la advertencia emitida este viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.
La alerta advirtió a los vuelos extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe debido a lo que se calificó como “una situación potencialmente peligrosa” en la región. La aerolínea española Iberia fue una de las primeras en cancelar sus vuelos.
Esta decisión se alineó con la adoptada por otras aerolíneas que también han cancelado sus rutas hacia territorio venezolano. Puntualmente el caso de los vuelos de Avianca Bogotá - Caracas, el de GOL desde São Paulo-Caracas y TAP desde Lisboa-Caracas.