El cierre del gobierno de EE. UU. pone el tráfico aéreo al borde del caos, ¿se afectarán los vuelos desde y hacia Colombia?

Cientos de miles de viajeros de Estados Unidos enfrentarán la cancelación de sus vuelos este viernes, en una jornada que se prevé caótica por la orden del gobierno de reducir el tráfico aéreo debido a la falta de personal por la parálisis presupuestaria. Entre otros, se verán afectados los tres aeropuertos de Nueva York y los tres que dan servicio a Washington, además de los de Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Boston, Filadelfia, Atlanta y Dallas. American Airlines y United Airlines, dos de las principales compañías aéreas regulares estadounidenses, informaron a la agencia AFP que reducirán su actividad en un 4 % a partir del viernes y durante todo el fin de semana. Eso supone "alrededor de 220 vuelos cancelados cada día" para la primera y "menos de 200 vuelos el viernes y el sábado" para la segunda, aseguraron.

Delta, otro importante actor de la industria aérea del país, prevé alrededor de 170 cancelaciones el viernes de “aproximadamente 5.000 salidas diarias”. La parálisis presupuestaria que obliga a cerrar servicios públicos federales es la más larga de la historia de Estados Unidos, y ha dejado sin su salario a decenas de miles de controladores aéreos, personal de seguridad aeroportuaria y otros trabajadores, lo que provoca escasez de personal en el sector.

El actual cierre de gobierno es el más largo de la historia de Estados Unidos. Este viernes, 7 de noviembre, completó 38 días. FOTO: Xinhua

El gobierno de Donald Trump anunció el miércoles una reducción del 10 % en el número de vuelos en cuarenta de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos a partir del viernes. Las autoridades quieren rebajar "la presión" antes de que ocurra un accidente. Las cancelaciones de vuelos se suman a las largas filas en los controles de seguridad, gestionados por agentes que también llevan más de un mes sin cobrar. Estas medidas se implementan justo cuando el país entra en su temporada alta de viajes, con el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina. "Si tiene que asistir a una boda, un funeral o cualquier otro evento importante en los próximos días, teniendo en cuenta el riesgo de cancelación de vuelos, le aconsejo que compre un boleto de repuesto en otra compañía", sugirió el director de la aerolínea de bajo costo Frontier, Barry Biffle, en redes sociales.

¿Los vuelos internacionales llegando y saliendo de EE. UU. también se verán afectados?

La cuestión que asalta a los estadounidenses es qué vuelos se ven afectados: por el momento, estarán a salvo los internacionales de larga distancia, precisaron United y Delta. United dijo en un comunicado que las cancelaciones se concentran en "los vuelos nacionales y regionales que no conectan" con sus centros de operación aeroportuarios. En un correo electrónico enviado a sus clientes, consultado por la AFP, la compañía precisó que los trayectos "entre (sus) hubs" de Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Newark, San Francisco y Washington Dulles, no se verán perturbados. American Airlines calcula "unos 6.000 vuelos diarios". "Con la llegada del Día de Acción de Gracias, si seguimos en esta situación, va a ser duro. Actuaremos en lo que respecta a la seguridad. Pero ¿despegará su vuelo a tiempo? ¿Despegará siquiera? Queda por ver, pero habrá más perturbaciones", advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy, en declaraciones a Fox News el jueves.