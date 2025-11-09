Modernización aeroportuaria en Colombia: los cinco proyectos clave que vienen

Por su parte, la Aerocivil también reporta inversiones en los aeropuertos Ernesto Cortissoz (Barranquilla), Rafael Núñez (Cartagena) y Bonilla Aragón (Palmira), entre otros.

De acuerdo con la ANI , actualmente se adelantan inversiones para mejorar la capacidad en los aeropuertos Los Garzones (Montería), Almirante Padilla (Riohacha), Simón Bolívar (Santa Marta) y El Dorado (Bogotá), y se aproximan otras en e l José María Córdova (Rionegro).

Si confluyen oportunamente la visión, la voluntad y la inversión, durante los próximos 15 a 20 años Colombia realizará una inversión histórica y significativa en infraestructura aeroportuaria, similar a la que se ha hecho en la red vial durante los últimos 15 años.

Adicionalmente, la ANI estudia cinco iniciativas para arrancar una nueva era de aeropuertos. Tres proyectos de Iniciativa Privada (IP): EDMAX, en Bogotá; Alfonso Bonilla, en Palmira; y Ciudadela Aeroportuaria, en Cartagena. A estos se suman la actualización del Plan Maestro del Aeropuerto José María Córdova y el desarrollo del Aeropuerto del Café, en Palestina, Caldas.

EDMAX es una iniciativa privada de Odinsa bajo el esquema de Alianzas Público-Privadas (APP). El proyecto busca ampliar la capacidad de El Dorado a 73 millones de pasajeros por año, con una inversión estimada de 2,5 billones de dólares. Su pieza central será un nuevo edificio que concentrará la operación de pasajeros y hará realidad la intermodalidad, según explicó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.

Otra iniciativa privada de Odinsa propone construir un nuevo aeropuerto en Cartagena, en el corregimiento de Bayunca. Según Ossa, en su fase inicial contará con una inversión de 1 billón de dólares, una pista de 3.100 metros, una moderna terminal de carga y una terminal de pasajeros con capacidad para atender hasta 17 millones de viajeros.

Entre tanto, la actualización del Plan Maestro del Aeropuerto José María Córdova ratifica la necesidad de una segunda pista y contempla obras por 22,3 billones de pesos. La Aerocivil señala que la prioridad es iniciar la compra de predios para la expansión y ejecutar las obras de choque propuestas por Airplan, con el fin de aumentar la capacidad a 18 millones de pasajeros en 2030 y a 23 millones en 2034.

La gerente de Airplan, Sara Ramírez, destaca la magnitud del reto en lo financiero, técnico y social porque se deben adquirir 574 hectáreas —el aeropuerto actual ocupa 450— y mover 60 millones de metros cúbicos de tierra.

Por su parte, el director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia, José Fernando Villegas, resalta que se trata de la obra más importante del departamento y asegura que no le teme al desafío, ya que “un aeropuerto de más de 10 millones de pasajeros es atractivo para cualquier inversionista”.

En cuanto al Aeropuerto del Café, que se construirá en Palestina, Caldas, su gerente, Jorge Mejía Jiménez, explica que la licitación abierta el 25 de agosto contempla las obras del lado aire —pistas, parqueaderos e interventoría—. El contrato será adjudicado el 23 de diciembre, la fase de preconstrucción comenzará en enero y la construcción, a finales de 2026. Los recursos, por 828.000 millones de pesos, están a cargo de la Fiduprevisora.

En el lado tierra, la terminal de pasajeros sigue pendiente, con un costo estimado de 250.000 millones de pesos. “La idea es contar con un contratista que avance en las obras del lado aire y, con recursos de crédito o a través de una alianza APP, desarrollar la terminal de pasajeros para iniciar operaciones en 2030”, agrega Mejía. Inicialmente, el aeropuerto podrá movilizar un millón de pasajeros, con posibilidad de expandirse hasta 10 millones.