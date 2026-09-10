Afectados por terremoto en Colombia podrán estudiar en Uniminuto con 40 % de descuento: así pueden acceder

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) anunciaron este miércoles 9 de septiembre una medida de apoyo para las personas de su comunidad afectadas por el terremoto que tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó.
La iniciativa contempla un 40 % de descuento en el valor de la matrícula durante los dos primeros años de formación en programas de educación superior de Uniminuto para beneficiarios ubicados en Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó.