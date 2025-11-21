Polémica en el fútbol: Fifa eliminó afiche del Mundial 2026 donde estaba James Rodríguez, pero no Cristiano Ronaldo

El mundo futbolero tiene la cabeza puesta en Norteamérica. El Mundial que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México en poco más de seis meses, ha llenado de expectativa a los fanáticos. Varios son los motivos: algunos –la gran mayoría– deportivos, unos más, políticos.
Norteamérica 2026 será el primer mundial de 48 selecciones. Eso abrió el abanico para que equipos que no habían ido nunca, como Curazao, Jordania, lograran cupo. También para que seleccionados como Haití, Túnez, regresaran; mientras que otros elencos como Surinam, Bolivia e Italia, buscarán regresar después de un tiempo vía repechaje.