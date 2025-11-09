Gobernador de Antioquia y Alcalde de Medellín le exigen a Petro bajarse la nube de la Gran Colombia y defender a los ciudadanos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso en un mensaje en X que los pueblos de las naciones libertadas por Simón Bolívar creen una Confederanción similar a la Unión Europea. En otras palabras, propuso resucitar la Gran Colombia. Esta propuesta no cayó bien entre algunos mandatarios colombianos. En este caso la razón no fue histórica sino pragmática. Sus opositores le recordaron a Petro que debería dedicarse a solucionar los problemas inmediatos de los colombiano y no pensar en proyectos hiperbólicos.
