Colombia será miembro de la Agencia Internacional de Energía, ¿qué significa entrar al brazo energético de la Ocde?

Colombia fue oficialmente invitada a convertirse en el miembro número 33 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organismo autónomo creado en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y reconocido como la principal autoridad técnica mundial en materia de energía.
La invitación culmina un proceso de adhesión que comenzó en 2021 y que implicó ajustes institucionales, fortalecimiento de herramientas de gestión de crisis y consolidación de capacidades técnicas para garantizar la seguridad del suministro energético.
Con este paso, el país entra al grupo de naciones que participan en la definición de decisiones estratégicas sobre seguridad energética, transición hacia energías limpias, eficiencia y cumplimiento de compromisos climáticos globales.
Entérese: Colombia quedará “a mitad de la meta” de energías renovables en el Gobierno Petro: Ser Colombia
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó la decisión como un hito para el país. “Esta invitación es una validación internacional de la solidez institucional de Colombia y de nuestra capacidad técnica para garantizar la seguridad energética en medio de la transición. Entrar como miembro pleno de la AIE significa que el país se sienta en la mesa donde se toman las decisiones que marcan el rumbo energético global. Es un mensaje de confianza para la inversión, de estabilidad para los mercados y de protección para los hogares colombianos”, afirmó.