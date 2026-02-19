Colombia será miembro de la Agencia Internacional de Energía, ¿qué significa entrar al brazo energético de la Ocde?

Colombia fue oficialmente invitada a convertirse en el miembro número 33 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organismo autónomo creado en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y reconocido como la principal autoridad técnica mundial en materia de energía. La invitación culmina un proceso de adhesión que comenzó en 2021 y que implicó ajustes institucionales, fortalecimiento de herramientas de gestión de crisis y consolidación de capacidades técnicas para garantizar la seguridad del suministro energético. Con este paso, el país entra al grupo de naciones que participan en la definición de decisiones estratégicas sobre seguridad energética, transición hacia energías limpias, eficiencia y cumplimiento de compromisos climáticos globales. Entérese: Colombia quedará “a mitad de la meta” de energías renovables en el Gobierno Petro: Ser Colombia El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó la decisión como un hito para el país. “Esta invitación es una validación internacional de la solidez institucional de Colombia y de nuestra capacidad técnica para garantizar la seguridad energética en medio de la transición. Entrar como miembro pleno de la AIE significa que el país se sienta en la mesa donde se toman las decisiones que marcan el rumbo energético global. Es un mensaje de confianza para la inversión, de estabilidad para los mercados y de protección para los hogares colombianos”, afirmó.

Proceso de adhesión: cinco años de ajustes institucionales y técnicos

El ingreso es resultado de una gestión técnica liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en su rol como Secretaría Técnica de la Ocde en Colombia. Bajo esta coordinación se articuló el trabajo del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minas y Energía, la Cancillería, la UPME y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Durante la evaluación, el país consolidó herramientas clave como el Programa de Restricción de la Demanda (PRD), que establece un manual con 10 medidas para reducir el consumo hasta en 10% en escenarios de crisis severas, y el Manual de Emergencias Energéticas, orientado a fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias en el suministro. En el frente institucional, se creó la Comisión Intersectorial para la Gestión de Emergencias de Hidrocarburos mediante el Decreto 1505 de 2022. Además, se avanzó en la consolidación de estadísticas energéticas a través de la UPME, eliminando la dispersión de información sobre carbón, gas y minerales.

Un punto relevante del proceso fue que, al ser exportador energético neto, Colombia no tuvo que reportar reservas equivalentes a 90 días de importaciones en esta etapa inicial, condición exigida a países importadores.

Acompañamiento técnico y hoja de ruta hacia cero emisiones

El proceso contó con acompañamiento técnico de la AIE a través de instrumentos como la Revisión de la Política Energética de Colombia 2023 y la Hoja de Ruta del sector energético hacia cero emisiones netas en 2050. Estos documentos sirvieron como guía estratégica para una transición energética justa, ordenada y basada en evidencia. El director ejecutivo de la Agencia, Fatih Birol, destacó el compromiso del país. “Colombia ha demostrado un compromiso firme con la seguridad energética, la sostenibilidad y la cooperación internacional. Su incorporación como miembro número 33 fortalece a la Agencia y amplía nuestra capacidad colectiva para enfrentar los desafíos energéticos y climáticos del mundo”, afirmó.

Beneficios para la seguridad energética y la inversión en energías limpias

La membresía permitirá a Colombia participar en mecanismos de acción colectiva ante eventuales interrupciones graves del suministro, acceder a información estratégica y análisis de alto nivel, y fortalecer la confianza de inversionistas en proyectos de energías limpias e infraestructura energética. El Gobierno sostiene que el sello de la AIE contribuye a reducir el riesgo percibido por los mercados, facilitando la llegada de capital para iniciativas en hidrógeno verde, energía eólica y solar. Además, el país tendrá acceso a asistencia técnica basada en evidencia científica y experiencia comparada para la toma de decisiones.

El sello de la AIE contribuye a reducir el riesgo percibido por los mercados. FOTO CORTESÍA MINMINAS

Con este ingreso, Colombia también gana incidencia en la definición de políticas energéticas globales, participando en el espacio donde los principales consumidores y potencias discuten el futuro del sector, en un contexto marcado por la transición energética y los compromisos climáticos.

¿Qué es la Agencia Internacional de la Energía?