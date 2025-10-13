Violenta agresión a árbitro en Colombia: jugadores y técnicos del América Sub-17 golpearon al juez; ya hay pronunciamientos

La violencia se tomó las canchas este domingo durante el Torneo Internacional Las Américas en Cali. En el partido entre América de Cali Sub-17 y la Academia Alemana, en las canchas de La Troja, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico de Los diablos rojos agredieron físicamente al árbitro Fernando Velázquez Amador luego de una decisión polémica que generó reclamos y descontrol.
El marcador final favoreció 4-3 a la Academia Alemana; sin embargo, el resultado pasó a un segundo plano tras los incidentes. El juez fue perseguido y golpeado por varios integrantes del América Sub-17, entre ellos el preparador de arqueros John Visman Meneses y el directivo Daniel Pabón Martan, quienes lo atacaron con puños y patadas, incluso cuando ya estaba en el suelo.