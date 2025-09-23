Grave denuncia sobre agresiones a empleados del centro de bienestar animal de Rionegro devela pelea con una fundación

Una fuerte polémica con señalamientos de agresiones, injurias y calumnias, que ya fue puesta en manos de la Fiscalía General de la Nación, se desató en Rionegro, Oriente antioqueño, entre una fundación y el centro de bienestar animal de la administración municipal. Las versiones sobre el hecho se han conocido en redes sociales, en pronunciamientos oficiales públicos y en testimonios ofrecidos a los medios de comunicación.
Todo comenzó el pasado 5 de septiembre cuando, hacia las 10:30 a.m., un grupo de cinco personas llegó a la sede del Centro Integral de Bienestar Animal (Ceiba) de Rionegro, que es operado por la Universidad CES, con el supuesto interés en los procesos de adopción que se adelantan en el lugar. Pero cuando los dejaron entrar, los visitantes habrían incurrido en violencia física y verbal en contra de los empleados del lugar, entre profesionales, auxiliares administrativos y médicos veterinarios, según lo denunciado por ambas instituciones.
La situación se tornó caótica cuando las mencionadas personas, incluso, vulneraron los protocolos de bioseguridad, accedieron a lugares que son restringidos e hicieron grabaciones para las que no tenían ninguna autorización. Pero además, de acuerdo con la denuncia de Ceiba y el CES, estaban exigiendo que les entregaran a varios perros que el centro de bienestar tiene bajo custodia legal.