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Agreden a personal de la salud del Hospital General de Medellín: piden a pacientes y familiares respetar la misión médica

Familiares de un paciente agredieron a médicos y enfermeros mientras intentaban salvarle la vida. La Policía capturó a los agresores. Antioquia es el tercer departamento con más ataques a la Misión Médica.

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El Colombiano
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hace 30 minutos
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Un nuevo caso de intolerancia y violencia contra personal de la salud se presentó este jueves en el Hospital General de Medellín, y despertó el repudio y la reiteración del llamado a pacientes y familiares para respetar la labor del personal de la salud.

Lo hechos sucedieron cuando los profesionales intentaban salvar la vida de un paciente en el quinto piso de la torre norte de ese centro hospitalario público y de alta complejidad.

Fue en ese momento cuando los parientes y demás acompañantes, en medio de la tensión y la situación difícil por el estado de salud de su ser querido, reaccionaron de manera desesperada, agresiva y violenta contra enfermeros y médicos.

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Según lo explicado por las directivas del Hospital General, ante la emergencia dispusieron de un equipo interdisciplinario (asistencial, administrativo, jurídico y de seguridad), que solicitó el apoyo de la fuerza pública.

Los presuntos implicados fueron capturados en el lugar, y los empleados agredidos recibieron atención médica y primeros auxilios psicológicos inmediatos.

La administración del hospital expresó un rechazo absoluto ante cualquier forma de hostilidad hacia los trabajadores de la salud y reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades locales para garantizar un entorno seguro y proteger la integridad de quienes cuidan a la comunidad.

Agreden a personal de la salud del Hospital General de Medellín: piden a pacientes y familiares respetar la misión médica

Según la Mesa Nacional de Misión Médica, hasta finales de 2025 Antioquia era el tercer departamento con más casos de violencia contra el personal médico en todas las modalidades, en una lista en la que Norte de Santander puntea con 36 casos, seguido por Chocó con 32 ataques.

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su informe de 2024 sobre las agresiones al personal de la salud en Colombia, existen tres afectaciones que hacen compleja la labor humanitaria de médicos, enfermeras y personal de apoyo hospitalario: “Son víctimas directas de la violencia, desempeñan su labor en entornos altamente peligrosos y están expuestos constantemente a la narrativa de sufrimiento de sus pacientes”.

Desde las diferentes agremiaciones del personal de la salud han sido reiterativos a lo largo de los años en las peticiones para garantizar la seguridad del personal hospitalario, quienes suelen ser víctimas de los ataques verbales y físicos en muchos territorios.

“No descansaremos hasta erradicar el maltrato en nuestra profesión y asegurar un entorno seguro, respetuoso y digno para todos. Este compromiso no solo es una obligación moral, sino una necesidad urgente para preservar la integridad y el futuro de nuestro sistema de salud”, expresaron desde la Federación Médica Colombiana.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió en el Hospital General de Medellín y cómo se desató la agresión?
En el quinto piso de la torre norte del hospital, familiares y acompañantes de un paciente en estado crítico reaccionaron de forma agresiva y violenta contra el equipo de médicos y enfermeros que intentaban salvarle la vida. La situación requirió la intervención de la fuerza pública y los presuntos agresores fueron capturados en el lugar.
¿Qué medidas tomó el hospital para atender a los trabajadores afectados y proteger su seguridad?
Las directivas del centro hospitalario desplegaron un equipo interdisciplinario (asistencial, jurídico y de seguridad) y brindaron atención médica junto con primeros auxilios psicológicos inmediatos a los empleados agredidos. Además, expresaron rechazo absoluto al maltrato y ratificaron su colaboración con las autoridades.
¿Cuál es el panorama de violencia contra el personal de salud en Antioquia y Colombia?
Antioquia se ubica como el tercer departamento con más casos de ataques a la Misión Médica en Colombia, superado solo por Norte de Santander y Chocó. Gremios como la Federación Médica Colombiana y el CICR han advertido sobre el constante peligro, agresiones físicas y acoso verbal al que se exponen los trabajadores de la salud en el país.
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