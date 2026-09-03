Agreden a personal de la salud del Hospital General de Medellín: piden a pacientes y familiares respetar la misión médica

Un nuevo caso de intolerancia y violencia contra personal de la salud se presentó este jueves en el Hospital General de Medellín, y despertó el repudio y la reiteración del llamado a pacientes y familiares para respetar la labor del personal de la salud.

Lo hechos sucedieron cuando los profesionales intentaban salvar la vida de un paciente en el quinto piso de la torre norte de ese centro hospitalario público y de alta complejidad.

Fue en ese momento cuando los parientes y demás acompañantes, en medio de la tensión y la situación difícil por el estado de salud de su ser querido, reaccionaron de manera desesperada, agresiva y violenta contra enfermeros y médicos.

Siga leyendo: Damas de rosado: casi 70 años siendo los ángeles del Hospital General de Medellín

Según lo explicado por las directivas del Hospital General, ante la emergencia dispusieron de un equipo interdisciplinario (asistencial, administrativo, jurídico y de seguridad), que solicitó el apoyo de la fuerza pública.

Los presuntos implicados fueron capturados en el lugar, y los empleados agredidos recibieron atención médica y primeros auxilios psicológicos inmediatos.

La administración del hospital expresó un rechazo absoluto ante cualquier forma de hostilidad hacia los trabajadores de la salud y reafirmó su compromiso de colaborar con las autoridades locales para garantizar un entorno seguro y proteger la integridad de quienes cuidan a la comunidad.