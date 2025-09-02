El Agrifoodtech: la innovadora estrategia que espera impactar el sistema alimentario en Colombia

Durante años se ha escuchado hablar del potencial agroalimentario que tiene un país como Colombia, y ahora, gracias a los emprendimientos y la tecnología, una idea se materializa en una revolución silenciosa que redefine la cadena de valor, impulsada por un sector conocido como Agrifoodtech.
De acuerdo con varios expertos, el país, siendo potencia en biodiversidad y riqueza natural, ya no se conforma con ser un “simple proveedor de materias primas”, sino que ahora, sus startups están en el epicentro de la innovación.
Con más de 163 emprendimientos floreciendo, US$40 millones en inversión y la creación de más de 2.000 empleos, Colombia está demostrando que el futuro del campo se puede construir con ayuda de la tecnología, obteniendo resultados tangibles y no solo con anuncios.