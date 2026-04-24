MinAgricultura reculó: frena traslado de bancos genéticos y abre diálogo con Agrosavia

Tras dos semanas de debate, protestas y alertas técnicas por la resolución que buscaba trasladar los bancos de germoplasma —bajo custodia formal de Agrosavia desde 2018— al ICA, el Ministerio de Agricultura salió a responder en medio de un ambiente de creciente tensión. A esto se suman las denuncias de Sintragrosavia sobre una reducción presupuestal que podría llegar hasta el 44% de cara a 2027. Ante eso, la cartera anunció la instalación de una mesa técnica de trabajo. Según el comunicado, este espacio busca ser “idóneo para abordar, de manera rigurosa, transparente y participativa, las inquietudes y peticiones existentes, y avanzar en la construcción de soluciones sustentadas en evidencia técnica”.

El Ministerio también aseguró que ya había propuesto este mecanismo días atrás a las organizaciones sindicales, sin recibir respuesta. Entérese: Patrimonio genético del país pasaría de Agrosavia al ICA y enciende alertas

Agrosavia defiende su rol y alerta por impacto del recorte

La reacción de Agrosavia no se hizo esperar, que a través de un comunicado se centró en dos puntos fundamentales. El primero en torno al traslado de los bancos genéticos y la preocupación por el presupuesto. Sobre el primero, la entidad fue enfática en que “el traslado de la administración de los recursos genéticos debe adoptarse solo tras un análisis previo de idoneidad técnica y un plan de transición que garantice mecanismos de protección reforzada”. En esa misma línea, recordó que ha cumplido “de manera rigurosa, continua y verificable” su rol como custodio del patrimonio biológico de la Nación durante los últimos 30 años, un argumento que ha sido reiterado por científicos y trabajadores del sector.

En cuanto al frente presupuestal, la alerta es incluso más profunda. Agrosavia advirtió que el anteproyecto de presupuesto para 2027 contempla una reducción superior al 50% de los recursos proyectados para la Corporación, lo que genera “profunda preocupación” sobre su sostenibilidad operativa. Las cifras expuestas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Agrosavia refuerzan ese diagnóstico. Según el gremio, la base pública de financiamiento ha venido cayendo de forma sostenida: pasó de $299.325 millones en 2024 a $226.754 millones apropiados en 2025, con un monto efectivo de $216.754 millones tras aplazamientos, cifra que se mantiene para 2026. Para 2027, el anteproyecto apenas contempla $120.169 millones en el rubro de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria. Lea más: Gobierno dice que fortalece a Agrosavia, pero para 2027 le recortará el 44% del presupuesto Este panorama llevó a que, el pasado miércoles 22 de abril de 2026, trabajadores convocaran una movilización a las afueras de la sede del MinAgricultura para frenar tanto la resolución sobre los bancos genéticos como el recorte presupuestal, lo que terminó presionando el pronunciamiento del Ministerio. Tras esto, acordaron reunirse el próximo 29 de abril para hablar del pliego de solicitudes presentado al Gobierno e instalación de mesa técnica.

Protestas, críticas políticas y presión sobre el Gobierno