Dos veredas rurales de Heliconia estrenan agua potable para cambiarle la vida a más de 110 estudiantes y familias

Tener acceso al agua no siempre significa que esta sea apta para el consumo. En las zonas rurales de Antioquia, las dificultades para acceder a agua potable siguen siendo una brecha que afecta las condiciones de salud, alimentación y educación de las comunidades.

Para contribuir a cerrar esa brecha, la Gobernación de Antioquia y la Fundación Grupo EPM entregaron dos nuevas soluciones de potabilización en las veredas La Pradera y Palo Blanco, en Heliconia, con las que más de 110 estudiantes, docentes y familias podrán acceder a agua potable.

Las soluciones fueron entregadas por la primera dama de Antioquia, Susana Ochoa Henao, y la directora ejecutiva de la Fundación Grupo EPM, Lina Victoria Hoyos.

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Con estas dos nuevas entregas, la alianza alcanza 101 soluciones de potabilización instaladas o mejoradas en el departamento: 72 nuevas y 29 que han recibido mejoramientos. En total, el programa ha beneficiado a más de 15.000 personas.

La estrategia ha llegado a 56 municipios de Antioquia, principalmente en zonas rurales de Urabá, Norte, Nordeste, Oriente, Magdalena Medio, Suroeste y Bajo Cauca.

El propósito no es solamente instalar los sistemas, sino acompañar a las comunidades en el cuidado y uso adecuado del agua. La Fundación Grupo EPM plantea que las instituciones educativas también pueden convertirse en espacios para promover prácticas relacionadas con el cuidado del recurso.

“Nuestro propósito va más allá de llevar agua potable: buscamos generar capacidades que permanezcan en el tiempo”, señaló Lina Victoria Hoyos, directora ejecutiva de la Fundación Grupo EPM.

En la vereda La Pradera, una de las instituciones beneficiadas es el Centro Educativo Rural Las Brisas, donde estudian 37 niños.

María Auxiliadora Bedoya Pérez, docente de la institución, contó que antes debía hervir el agua que consumía y llevarla consigo para sus actividades durante la jornada escolar. Ahora puede tomar directamente el agua suministrada por el sistema de potabilización.

La solución también busca mejorar las condiciones para la preparación de alimentos en las instituciones educativas y los hogares y contribuir a prevenir enfermedades asociadas al consumo de agua no tratada.