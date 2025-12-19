Estos serían los responsables de atentado del ELN que dejó 7 militares muertos en Aguachica, Cesar

Un día después del atentado con cilindros bomba contra una base militar ubicada en la vereda El Juncal de Aguachica (Cesar) la inteligencia militar tiene en la mira a dos sospechosos, que serían los responsables del hecho que dejó siete militares muertos. Se trata de dos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que tienen órdenes de captura vigente. Le puede interesar: ELN atacó con drones y explosivos la base militar de Aguachica, Cesar: al menos 7 muertos y 31 heridos. Fuentes de inteligencia militar apuntan a José Sánchez Navarro, alias Wilser, quien lleva 22 de sus 36 años delinquiendo y es referenciado como el cabecilla principal de la estructura Camilo Torres Restrepo de esa guerrilla.

Se le señala de planear y ejecutar tres hechos delictivos entre 2016 y 2018. El 1 de julio de 2016 habría dirigido una acción terrorista contra las tropas del Plan Meteoro en la entrada al aeropuerto de Aguas Claras, en Ocaña (Norte de Santander), que dejó dos militares heridos. Entre tanto, el 15 de julio del mismo año “Wilser” habría orientado la instalación de una bandera alusiva al ELN en el barrio El Jardín, en el municipio de Pelaya (Cesar), que dejó un policía asesinado por la activación de un artefacto explosivo. Así mismo, se le sindica de haber orientado el 13 de octubre de 2018 el asesinado de un civil en el corregimiento de Guamalito en el municipio de El Carmen (Norte de Santander). Sánchez Navarro es catalogado como explosivista y francotirador y tiene una orden de captura vigente emitida por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) de la Fiscalía General de la Nación.

Por otra parte, Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, aparece como el segundo presunto responsable del atentado en Aguachica. Tiene 44 años, de los cuales 18 años han sido de historial criminal. Así mismo, es cabecilla criminal del frente Camilo Torres y tiene dos órdenes de captura vigentes por los delitos de terrorismo y rebelión. Lo referencian como explosivista con experiencia en la fabricación de artefactos para drones y tatucos (bombas artesanales). Vale recordar que el atentado en el Cesar dejó asesinados a los soldados profesionales Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, Mateo Pino Pulgarín, Juan David Pérez Vides, Kevin Andrés Méndez Torres, Jhon Fredy Moreno Sierray el soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez.