Estos serían los responsables de atentado del ELN que dejó 7 militares muertos en Aguachica, Cesar

Un día después del atentado con cilindros bomba contra una base militar ubicada en la vereda El Juncal de Aguachica (Cesar) la inteligencia militar tiene en la mira a dos sospechosos, que serían los responsables del hecho que dejó siete militares muertos. Se trata de dos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que tienen órdenes de captura vigente.
Le puede interesar: ELN atacó con drones y explosivos la base militar de Aguachica, Cesar: al menos 7 muertos y 31 heridos.
Fuentes de inteligencia militar apuntan a José Sánchez Navarro, alias Wilser, quien lleva 22 de sus 36 años delinquiendo y es referenciado como el cabecilla principal de la estructura Camilo Torres Restrepo de esa guerrilla.