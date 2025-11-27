¿Águilas Doradas cambiaría nuevamente de sede para los partidos de 2026? Acá le contamos

Desde su llegada a la A el equipo Águilas Doradas ha tenido como sede a varias ciudades del país, por diferentes razones. Ahora, desde Cartagena se menciona que el alcalde Dumek Turbay y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, tienen interés de llevar a la ciudad un equipo de la A y los antioqueños son una de esas opciones.
Hay que recordar que Águilas ha tenido como sedes Itagüí, Rionegro, Pereira y recientemente, en el segundo semestre de 2024 lo hizo en Sincelejo, para en 2025 regresar al Oriente antioqueño.