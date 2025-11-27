¿Águilas Doradas cambiaría nuevamente de sede para los partidos de 2026? Acá le contamos

Desde su llegada a la A el equipo Águilas Doradas ha tenido como sede a varias ciudades del país, por diferentes razones. Ahora, desde Cartagena se menciona que el alcalde Dumek Turbay y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, tienen interés de llevar a la ciudad un equipo de la A y los antioqueños son una de esas opciones. Hay que recordar que Águilas ha tenido como sedes Itagüí, Rionegro, Pereira y recientemente, en el segundo semestre de 2024 lo hizo en Sincelejo, para en 2025 regresar al Oriente antioqueño.

Según informó el periodista Rafael Guerra, de Cartagena, este viernes, los mandatarios de Bolívar tendrán una reunión con los representantes legales de Águilas Doradas para hacerles la propuesta, aunque los antioqueños no son la única opción, ya que tanto el Alcalde como el Gobernador han tocado también las puertas de Fortaleza y Chicó. En los casos de Fortaleza y Chicó no se ha logrado definir el día de reunión, ya que los primeros están disputando el cuadrangular semifinal de la Liga Betplay y los segundos, aún no han atendido el ofrecimiento.

Hay que recordar que Real Cartagena, que tiene como sede la ciudad heroica y juega en el Jaime Morón, no avanzó a la final del Torneo de Ascenso y está en busca de entrenador para la temporada 2026 ya que Néstor Craviotto y su asistente, Felipe Acosta, presentaron la renuncia irrevocable. Uno de los técnicos que suenan para llegar al cuadro heróico es el antioqueño Álvaro Hernández quien logró el ascenso de Jaguares, tras ser campeón del Torneo Betplay -1 y líder de la reclasificación, pero no seguirá con el onceno de Montería.