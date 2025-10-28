x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Águilas venció a Envigado y se aferra al sueño de los cuadrangulares. Vea el agónico gol

Águilas Doradas dio un golpe de autoridad en Rionegro al vencer a Envigado en un partido agónico. Con el gol de Jorge Obregón en el último minuto, el equipo de Jonathan Risueño llegó a 27 puntos y se mantiene firme en la zona de clasificación de la Liga.

  • Águilas venció a Envigado por la mínima diferencia. FOTO DIMAYOR
    Águilas venció a Envigado por la mínima diferencia. FOTO DIMAYOR
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 20 minutos
bookmark

En un partido lleno de tensión y dramatismo, Águilas Doradas logró una victoria crucial frente a Envigado que lo mantiene con vida en la lucha por los cuadrangulares de la Liga BetPlay-2. El conjunto de Rionegro, dirigido por Jonathan Risueño, demostró carácter y paciencia para resolver un duelo que parecía complicarse hasta el último minuto.

Envigado llegó al estadio Alberto Grisales con una propuesta valiente, cerrando espacios y presionando alto a un rival que necesitaba sumar de a tres para no salir de la zona de privilegio. Durante gran parte del compromiso, el partido se jugó en un ida y vuelta intenso, con oportunidades repartidas y un ritmo de juego que exigió al máximo a ambas escuadras.

Cuando todo apuntaba a un empate sin goles, apareció el momento clave: una mano dentro del área le permitió a Jorge Obregón tomar la responsabilidad desde el punto penal. Con frialdad y precisión, el delantero cobró y desató la alegría en las gradas al sellar el 1-0 definitivo en los últimos instantes del encuentro.

El gol no solo significó tres puntos valiosos, sino también una inyección anímica para un equipo que quiere reafirmar su lugar entre los mejores ocho. Con esta victoria, Águilas Doradas llegó a 27 puntos y aseguró dormir en zona de clasificación mientras avanza la fecha 18 del campeonato.

Jonathan Risueño, quien ha apostado por un fútbol ordenado y vertical, destacó el temple del grupo y la manera en que el equipo mantuvo la fe hasta el final.

El conjunto dorado, que ha sabido convertir el Alberto Grisales en su fortín, afrontará las dos últimas jornadas del todos contra todos con la ilusión intacta y la mirada puesta en la clasificación. Si mantiene la solidez mostrada ante Envigado, Águilas puede volver a ser uno de los protagonistas de la fiesta final del fútbol colombiano.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida