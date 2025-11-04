Hombre de La Ceja murió ahogado en charco de San Carlos

Un nuevo caso de ahogamiento se registró en uno de los charcos que discurren por el Oriente antioqueño, dejando sumida en la tristeza a otra familia.

Según trascendió, Arango Tabares se encontraba en el turístico charco de El Chispero, una de las zonas más visitadas de este paradisíaco municipio, cuando se presentó la emergencia .

Según reportaron los medios locales, en el charco, un hombre de 41 años identificado como Ramón Antonio Arango Tabares –al parecer oriundo de La Ceja del Tambo– perdió la vida en las aguas de un afluente del municipio de San Carlos.

De acuerdo a la información disponible, al parecer el hombre de 41 años ya se había lanzado al charco, pero en una tercera ocasión que se lanzó al agua –y por un motivo que aún no es claro– comenzó a pedir auxilio para ser rescatado.

Infortunadamente, las demás personas con las que se encontraba el hombre no sabían nadar, por lo que nada pudieron hacer por rescatarlo.

Tras ser alertados por la comunidad, al sitio se desplazaron los bomberos del municipio. Pero pese a la rapidez del despliegue, cuando llegaron al lugar de la emergencia, Arango ya habría muerto.

El cuerpo del hombre fue llevado a la morgue municipal y posteriormente a la sede de Medicina Legal, donde se dictaminará las causas exactas de su fallecimiento.

Lea también: La historia no contada: el Icetex habría sido una idea de Jardín, Antioquia, y no de Bogotá

Las autoridades de San Carlos llamaron la atención sobre la visita a estos lugares que en apariencia parecen inofensivos, pero que –para su disfrute seguro– se requiere que los visitantes por lo menos sepan nadar, toda vez que su profundidad causa tragedias como esta.

Esta es la cuarta muerte por ahogamiento que se registra en el mismo charco El Chispero en menos de dos años. En julio de 2025 el joven Jhonner Ernesto Sánchez Ollarves, de 20 años y de nacionalidad venezolana, falleció también allí.

Además, en noviembre de 2024, otro hombre perdió la vida intentando salvar a dos menores, su hija y una amiga de esta, que se estaban ahogando en el mismo punto.

A raíz de esta seguidilla de casos, el asunto enciende las alarmas en la comunidad y las autoridades.