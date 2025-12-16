¿Cómo abrir una cuenta para ahorrar en dólares para 2026? Bancos y apps que ofrecen esta alternativa en Colombia

Con el 2026 a la vuelta de la esquina, las metas se renuevan y uno de los propósitos más comunes de las personas es ahorrar para los objetivos propuestos de cara al año entrante. Por ende, abrir una cuenta de ahorros en dólares es una opción que muchos ven con buenos ojos. Ante eso, bancos como Davivienda anunciaron el lanzamiento de una cuenta de ahorros en el que las personas podrán ahorrar en esta divisa, pero también existen otras plataformas como por ejemplo DolarApp, Global66, Littio, u otros bancos tradicionales como Bancolombia, Banco de Bogotá, entre otras.
En cuanto a Davivienda se refiere, esta cuenta para ahorrar en dólares llegó luego del fusionamiento de la entidad financiera Scotibank con Davivienda Holding, la cual ya operaba en dicha modalidad en Panamá, Costa Rica y el territorio nacional. Este producto le promete a todos los nacionales guardar el dinero en dicha moneda extranjera, sin trámites engorrosos, de forma digital y sin costo.
