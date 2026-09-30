El ahorro de agua aumentó en el Valle de Aburrá, pero los embalses siguen en nivel de alerta ante el fenómeno de El Niño

Las cifras del lunes 28 de septiembre muestran una señal positiva: los hogares del Valle de Aburrá están reduciendo su consumo de agua. Pero también muestran que no es suficiente. Los tres sistemas de abastecimiento —Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II— registraron ahorros, pero ninguno llegó a la meta establecida por EPM.
El sistema Piedras Blancas, que abastece al nororiente y centro de Medellín, fue el que más se acercó: alcanzó un ahorro de 84 litros diarios por hogar, frente a una meta de 92.
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Por otro lado, en La Fe y Riogrande II, que abastecen respectivamente al sur y el norte y noroccidente del Valle de Aburrá, en cambio, la brecha es mayor. En el primero, los hogares redujeron 35, y el segundo fue de 37 litros, cuando la meta en ambos casos es de 70 litros. Esos dos sistemas están ahorrando apenas la mitad de lo que necesitan.
Según afirmó Santiago Wilches Yepes, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, aunque ha habido ahorros importantes, sigue faltando mucho y por eso se mantienen las interrupciones programadas.