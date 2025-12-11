Proyecto impulsado por MinComercio pondría en jaque a Airbnb: alerta por suspensión de operación a partir del 18 de diciembre

Un proyecto de decreto impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podría poner contra las cuerdas a plataformas de alojamiento turístico como Airbnb, al endurecer las condiciones bajo las que operan y obligarlas a cumplir requisitos adicionales para mantenerse dentro del Registro Nacional de Turismo (RNT). La iniciativa busca ordenar y regular toda la cadena turística: hoteles, hostales, glampings, viviendas turísticas, agencias de viajes, guías, empresas de transporte, arrendadores de vehículos, operadores de parques y plataformas digitales. A partir del 18 de diciembre, estas plataformas deberán contar con un RNT vigente para seguir operando.
En el caso de la vivienda turística, el proyecto exige que los inmuebles ubicados en propiedad horizontal “cuenten con un reglamento que autorice expresamente la actividad turística, y que en los casos de arriendo exista una autorización escrita del propietario”. Además, el RNT de cada unidad debe quedar a nombre del propietario del inmueble, no del arrendatario ni del administrador. Para muchos anfitriones, cumplir simultáneamente las exigencias del POT y de la propiedad horizontal resulta inviable.
Las cifras muestran el alcance de la medida: solo en Medellín hay 8.384 viviendas turísticas inscritas, de las cuales el 69% son apartamentos, el 9% casas, el 3% fincas y el restante 19% corresponde a otras modalidades. Para los gremios, el cambio podría afectar a miles de familias que dependen de estos ingresos.
