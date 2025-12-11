Proyecto impulsado por MinComercio pondría en jaque a Airbnb: alerta por suspensión de operación a partir del 18 de diciembre

Un proyecto de decreto impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podría poner contra las cuerdas a plataformas de alojamiento turístico como Airbnb, al endurecer las condiciones bajo las que operan y obligarlas a cumplir requisitos adicionales para mantenerse dentro del Registro Nacional de Turismo (RNT). La iniciativa busca ordenar y regular toda la cadena turística: hoteles, hostales, glampings, viviendas turísticas, agencias de viajes, guías, empresas de transporte, arrendadores de vehículos, operadores de parques y plataformas digitales. A partir del 18 de diciembre, estas plataformas deberán contar con un RNT vigente para seguir operando. En el caso de la vivienda turística, el proyecto exige que los inmuebles ubicados en propiedad horizontal “cuenten con un reglamento que autorice expresamente la actividad turística, y que en los casos de arriendo exista una autorización escrita del propietario”. Además, el RNT de cada unidad debe quedar a nombre del propietario del inmueble, no del arrendatario ni del administrador. Para muchos anfitriones, cumplir simultáneamente las exigencias del POT y de la propiedad horizontal resulta inviable. Las cifras muestran el alcance de la medida: solo en Medellín hay 8.384 viviendas turísticas inscritas, de las cuales el 69% son apartamentos, el 9% casas, el 3% fincas y el restante 19% corresponde a otras modalidades. Para los gremios, el cambio podría afectar a miles de familias que dependen de estos ingresos. Le puede interesar: Airbnb elimina cobro a huéspedes y traslada esa comisión a anfitriones, ¿cómo funciona?

¿Por qué si Airbnb está en el RNT podría dejar de operar?

Aunque Airbnb y muchos anfitriones ya cuentan con RNT, la operación podría verse afectada desde el 18 de diciembre debido a que el decreto propone pasar de un sistema declarativo a uno de preverificación administrativa. Según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), esto implica cargas adicionales que no exige la ley actual: verificación del uso del suelo, cumplimiento de normas de propiedad horizontal, interoperabilidad con sistemas oficiales aún no operativos y nuevas certificaciones. Este cambio, sostienen los expertos, podría hacer que plataformas y usuarios no logren obtener o renovar su registro a tiempo.

Un nuevo sistema de vigilancia

El proyecto contempla la creación del Sistema de Verificación y Control del Registro Nacional de Turismo (Svcrnt), una herramienta que permitirá a las autoridades revisar en tiempo real la información de los prestadores turísticos. Será administrado por las cámaras de comercio y conectado con bases de datos de alcaldías, Dian, Ministerios, Parques Nacionales y Migración Colombia. Si una alcaldía detecta la operación de un establecimiento sin RNT o con el registro suspendido, deberá ordenar su cierre temporal. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) también podrá abrir investigaciones y aplicar sanciones que incluyen multas, órdenes de cese e incluso procesos por publicidad engañosa o suplantación de números de registro. Las plataformas digitales, además, deberán retirar anuncios de prestadores sin RNT o suspendidos. Si no cumplen, también se exponen a sanciones y podrían perder su propio registro como plataformas de servicios turísticos. Lea más: Otro “decretazo” navideño enciende alertas en el sector turístico colombiano

Preocupación en el sector: Acoga pide ajustes