El 84% de las personas usa el aire acondicionado más que hace cinco años debido a las altas temperaturas

Ya el aire acondicionado permanece encendido constantemente en los hogares y no es un electrodoméstico que se usaba únicamente durante las semanas más calientes del año. Para millones de personas en distintas ciudades del mundo, las temperaturas más altas están extendiendo la temporada de uso y aumentando las horas de funcionamiento, pero también están elevando el costo de la factura de servicios, por solo mantener los espacios frescos.

Esto se evidencia en la segunda edición de la Daikin World Air Survey 2026, realizada entre 1.200 propietarios de aire acondicionado en 12 ciudades del mundo, encontró que 84,1% de los encuestados utiliza el aire acondicionado durante más meses del año que hace cinco años. La razón está relacionada con una percepción ampliamente extendida: 86,5% considera que su ciudad es hoy más calurosa que hace cinco años.

El cambio climático está modificando así una rutina que hasta hace algunos años podía estar limitada a determinadas temporadas. Ahora, el calor está llevando a que los equipos funcionen durante más tiempo y durante más meses, con una consecuencia directa sobre la demanda de electricidad.

El impacto también se refleja en la vida cotidiana. 59,1% de los participantes aseguró que ha evitado salir durante el día o realizar actividades al aire libre debido al calor, mientras que 40,7% afirmó que permanece más tiempo dentro de su vivienda o en espacios cerrados.

En los días más calientes, el uso promedio del aire acondicionado en los hogares supera las 10 horas diarias a nivel global. En algunas ciudades el tiempo es todavía mayor: Tokio registra un promedio de 14 horas y 12 minutos; Houston, 14 horas y 2 minutos, y Dubái, 12 horas y 56 minutos.

Esto significa que el aire acondicionado ya no solo representa un gasto asociado con la comodidad. Para una parte de los hogares, comienza a convertirse en un consumo necesario para afrontar temperaturas que afectan el descanso, las actividades cotidianas y el bienestar.

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