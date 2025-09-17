Airplan abrió vacantes y convoca a feria de empleo en el Urabá para fortalecer su equipo de seguridad aeroportuaria

Airplan, la empresa que administra seis aeropuertos del país, anunció que tiene ofertas laborales disponibles y una Feria de Empleo para aspirantes a bomberos aeronáuticos, que se realizará el 29 y 30 de septiembre de 2025, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en el Aeropuerto Antonio Roldán Betancur Kilómetro 10, vía Zungo Embarcadero, Carepa, Antioquia.
Cabe acotar que esta feria va dirigida a personas que residen en Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y San Juan de Urabá.
Los asistentes conocerán de primera mano los requisitos, el proceso de formación y las oportunidades de crecimiento que ofrece esta carrera. También podrán interactuar con expertos y bomberos en servicio, en un espacio pensado para resolver dudas y orientar a quienes sueñan con servir a la comunidad. Puede acceder acá para registrarse.
