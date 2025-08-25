Al Guajiro lo mataron afuera del inquilinato donde vivía en Boston

3 y 4
Durante la celebración, la Alcaldía anunció proyectos por más de 166.000 millones que se ejecutarán en lo que queda de cuatrienio.
Los siete procesados, que serían parte de una banda delincuencial de apartamenteros, habrían cometido 22 hurtos a exclusivas viviendas en Antioquia.
Cinco días después de la solicitud de la Fiscalía, Interpol aprobó la notificación roja contra César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública.
El mandatario local fue sancionado por irregularidades en su inscripción como candidato a la Alcaldía de la capital boyacense para el periodo 2024-2027.
