“En el mundo hay que reivindicar una retórica del disenso”: filósofo Albert Lladó

Durante un año, después de leer un libro, una noticia en el periódico o ver una película, Albert Lladó se puso una tarea. No era escribir una reseña ni anotar sus impresiones —como solemos hacerlo ahora cuando, por ejemplo, al salir del cine dejamos nuestra “crítica” en Letterboxd o en cualquier lugar de internet—, sino formular una pregunta que, más allá de permitir que eso visto o leído no se escurriera de la memoria, pudiera poner a hablar entre sí asuntos inesperados, como un juego de mesa, una aplicación para citas y un relato de Edgar Allan Poe.
Lo que terminó generando el periodista y filósofo español fue un ensayo en un formato inesperado. Contra la actualidad está conformado por treinta preguntas cuyas respuestas construyen y, al mismo tiempo, van en contravía de aquello que él llama la “robotización del presente”, es decir, lo que se caracteriza por ser un tiempo donde no hay espacio para la interpretación y para el interrogante mismo.
¿Podemos tener celos del pasado?, ¿por qué nos gustan los aplausos?, ¿por qué las humanidades no nos han protegido ante lo inhumano?, son algunas de las preguntas que el también profesor se hizo a sí mismo y le extiende al lector para así darle pie a una conversación en la que hay lugar para cualquier duda.
EL COLOMBIANO conversó con Lladó sobre el libro, publicado por la editorial Galaxia Gutenberg, en el marco del Festival de Filosofía de Comfama, donde fue uno de los invitados internacionales de su tercera edición.