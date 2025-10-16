Alberto Peña, el biólogo colombiano que retrató la resiliencia del Catatumbo y ganó un premio internacional

En medio de una sábana dorada que empieza a arder, un gavilán (Buteogallus meridionalis) observa el fuego sin miedo. Tiene la mirada firme y el plumaje encendido por el reflejo de las llamas. Así nació la imagen, capturada en el Catatumbo, que llevó al biólogo y ornitólogo Alberto Peña a ganar el reconocimiento de la National Audubon Society, una organización sin ánimo de lucro estadounidense dedicada a la conservación de la naturaleza y una de las distinciones más importantes de la fotografía de naturaleza en el mundo.
Peña ha recorrido estas selvas húmedas del norte de Santander con una cámara y una libreta de campo, buscando registrar las aves que aún no figuran en los mapas de la ciencia. Su trabajo, hecho con las uñas y con la paciencia de quien observa, ha permitido descubrir especies endémicas y retratar la resiliencia de un ecosistema que resiste al olvido.
En EL COLOMBIANO hablamos con él sobre la historia detrás de su fotografía, su vínculo con la tierra y el poder transformador de mirar esa región con otros ojos.