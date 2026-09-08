Alberto Suárez, otro técnico del fútbol colombiano que pierde su cargo; Envigado busca entrenador

Hace menos de cuatro meses que Envigado, bajo la dirección de Alberto Suárez se coronó campeón del Torneo BetPlay 1, algo que le da una posibilidad grande de buscar el ascenso; pero ahora, el club anunció la salida del entrenador vallecaucano.

En un comunicado, en el que no dan mayores detalles sobre la salida de Suárez, Envigado, que acaba de cambiar también de presidente, confirmó que el técnico vallecaucano no seguirá con la Cantera de Héroes.

Hay que recordar que Oscar Astudillo salió de la presidencia del club para darle paso a Manuel Valero, quien asumió el cargo desde el pasado 25 de agosto, y que uno de los objetivos principales del club es lograr el regreso a la primera división.

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Suárez se une así a la lista de técnicos que perdieron su puesto en la presente temporada junto a Jonathan Risueño de Pasto, Richard Páez de Cúcuta, Camilo Ayala de Alianza, Alfredo Arias de Junior y Fabián Bustos de Millonarios.

El cuadro Naranja no ha tenido un buen arranque en el actual torneo, ya que en seis fechas disputadas ha ganado un solo juego, empató dos y tiene tres derrotas, para ocupar la casilla 13 de la tabla que lideran Real Cartagena e Independiente del Valle con 13 unidades.

El próximo juego de la Cantera de Héroes será este sábado, en el clásico antioqueño, en el Polideportivo Sur ante Leones de Itagüí a las 3:30 de la tarde.