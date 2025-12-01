x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Alborada perjudicó el aire y dejó dos quemados en Medellín

A pesar de los esfuerzos por parte de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, esta actividad dejó como resultado dos menores de edad quemados.

  • Se presentó nuevamente la alborada en la ciudad de Medellín y dejó como resultados dos menores de edad quemados. FOTO: JUAN ANTONIO SANCHÉZ
    Se presentó nuevamente la alborada en la ciudad de Medellín y dejó como resultados dos menores de edad quemados. FOTO: JUAN ANTONIO SANCHÉZ
El Colombiano
El Colombiano
hace 52 minutos
bookmark

Nuevamente, la ciudad de Medellín se vistió con la ‘alborada’, una actividad que cada 30 de noviembre se realiza al amanecer para dar la bienvenida al mes de diciembre.

Desde las 12:00 a.m., la ciudad se ilumina con juegos pirotécnicos, generando todo tipo de contaminación y, en muchos casos, personas quemadas por el uso indebido de pólvora o fuegos artificiales. El año pasado se registraron 149 personas lesionadas en las fiestas de fin de año, siendo la capital antioqueña el lugar con más casos, con 56 heridos.

Le puede interesar: Ni lluvia ni controles frenaron la alborada en Medellín

FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

A pesar de los intentos y las campañas de concientización por parte de las instituciones y de la administración distrital para reducir el uso de pólvora y proteger la vida y el entorno, la actividad dejó como resultado dos menores de edad quemados.

Gran contaminación en la ‘alborada’ de este 2025

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) registró un incremento de la contaminación en la ciudad en algunas estaciones automáticas que miden la calidad del aire, especialmente PM2.5 (materia particulada). Estas partículas son tan finas que pueden llegar hasta los pulmones y pasar al torrente sanguíneo, representando un riesgo para la salud.

En la estación #12 Medellín – Centro, a las 2:00 a.m., la mayor concentración de PM2.5 fue de 31 µg/m³, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el promedio diario no supere 15 µg/m³.

Alborada perjudicó el aire y dejó dos quemados en Medellín

En la Estación #83 Medellín – Belén (I.E. Pedro Justo Berrío), la mayor concentración de PM2.5 se registró a las 6:00 a.m., con 26 µg/m³. La medida general en promedio fue calificada como aceptable por el SIATA.

Alborada perjudicó el aire y dejó dos quemados en Medellín

Lea también: ¿Ver los alumbrados de Medellín desde el aire? Este diciembre podrá ser realidad con vuelos nocturnos

En la Estación #80 Medellín – Villa Hermosa (Planta de Agua Potable de EPM), a las 3:00 a.m., se registró la mayor concentración de PM2.5, que fue de 48 µg/m³.

Alborada perjudicó el aire y dejó dos quemados en Medellín

En la Estación #100 Medellín – Centro (Fiscalía General de la Nación), a las 6:00 a.m., se alcanzó una concentración de PM2.5 de 31 µg/m³.

Alborada perjudicó el aire y dejó dos quemados en Medellín

En la Estación #86 Medellín – Aranjuez (I.E. Ciro Mendía), a la 1:00 a.m., la concentración de materia particulada superó los 53 µg/m³.

Alborada perjudicó el aire y dejó dos quemados en Medellín

Siga leyendo: ¡Al fin Antioquia se anticipa! lanzan campaña antipólvora 40 días antes de diciembre

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida