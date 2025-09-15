Alcalde aseguró que ha puesto plata de su salario para tanquear vehículos de la Fuerza Publica: “Cómo van a combatir si no tienen herramientas”

Aún afectado por la muerte del jefe de su esquema de seguridad, el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza denunció el abandono en el que tiene el Gobierno Nacional a su región, lo que ha permitido que los grupos armados se expandan en el territorio.

Y es que, tras responsabilizar al frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional, (ELN) del crimen de Jorge Alberto Tapias, el jefe de su esquema de seguridad, el mandatario local reveló y a su vez denunció que ha tenido que destinar recursos tanto de su administración como recursos propios –su salario– para el sostenimiento de la Fuerza Pública en su ciudad, ya que los recursos dineros que les giran desde el Gobierno central no alcanzan para su sostenimiento.

“Mire, como alcalde de ciudad capital nunca en la historia habíamos sacado recursos públicos para entregarle 20 motos al Ejército, un fusil antidron, camionetas y ahora lo curioso es que me toca sacar de mi sueldo para darles combustible a mi Fuerza Pública porque el recorte presupuestal del Gobierno es impresionante”, denunció el alcalde Qüenza en diálogo con Blu Radio.

De hecho, para poner un ejemplo de la situación, el mandatario local contó que el pasado jueves, 11 de septiembre, en un encuentro llevado a cabo con las autoridades, “lo que más me solicitó el Ejército, la Armada y la Policía fue que les entregara combustible”.

Entonces, indicó, que “les autoricé –tanquear– en una estación de servicio de Arauca porque mensualmente me toca darles dos, tres, cuatro millones de pesos en combustible para que puedan operar en mi territorio” porque, insistió, “es impresionante el recorte del presupuesto de nuestra Fuerza Pública”.

“Cómo se van a combatir los bandidos, cómo se van a combatir las estructuras ilegales si la Fuerza Pública no tiene herramientas. A eso estamos sometidos nosotros en el territorio”, denunció el alcalde, que señaló al presidente Gustavo Petro como el responsable de la inseguridad y la violencia que tiene sitiada a su ciudad y al departamento de Arauca en general.

“El presidente de la República es el responsable de todo lo que está ocurriendo en nuestro territorio, nos ha abandonado a los territorios, ha permitido el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley y hoy sin vergüenza y sin absolutamente nada tengo que decirlo: Gustavo Petro permitió el fortalecimiento del frente Domingo Laín y de todas las estructuras delictivas del departamento y de la Nación”, sostuvo Qüenza en Blu Radio.