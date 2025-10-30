x

“Es una medida de seguridad y orden público”: alcalde Galán explica las restricciones para motociclistas en Halloween

La prohibición del parrillero y la restricción del tránsito de motos en algunas vías durante el puente festivo ha generado protestas del gremio en Bogotá.

  El alcalde Galán explicó las razones que llevaron a poner restricciones a los motociclistas en el puente festivo de Halloween incluyendo la prohibición de parrillero y la restricción de circulación en algunas vías. Fotos: @p3ns4r3sgr4t1s y Colprensa
    El alcalde Galán explicó las razones que llevaron a poner restricciones a los motociclistas en el puente festivo de Halloween incluyendo la prohibición de parrillero y la restricción de circulación en algunas vías. Fotos: @p3ns4r3sgr4t1s y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

La Alcaldía Mayor de Bogotá dispuso de varias restricciones a los motociclistas que van desde este jueves 30 de octubre hasta el lunes festivo 3 de noviembre. Aunque estas ya han generado protestas, el alcalde Carlos Fernando Galán salió a explicar el motivo de estas.

Para el mandatario bogotano, se viene un fin de semana convulsionado en movilidad, por eso, en una entrevista para La W radio explicó las razones que lo llevaron a tomar dichas medidas en contra de los motociclistas.

Lea también: En Colombia se venden 2,4 motos cada minuto

“Es un fin de semana complejo en la seguridad y movilidad. Se han puesto en peligro a niños y habitantes de la ciudad en medio de las rodadas. Es una medida de seguridad y de orden público”, detalló Galán ante el medio radial.

El alcalde respaldó su justificación advirtiendo que no iba a dejar hacer “lo que se les da la gana” y agregó que en Bogotá hay “invasión de andenes de ciclorrutas y acciones de quienes manejan moto que dificulta el orden en la ciudad”.

“Es una medida excepcional que permite que las capacidades de atención, que son limitadas, y debemos usarlas y desplegarlas de la mejor manera”, concluyó el alcalde mayor.

¿Cuáles son las restricciones para los motociclistas en Bogotá para el puente de Halloween?

Desde las 00:00 horas de hoy jueves, 30 de octubre, hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre habrá restricción de circulación de motos con parrillero.

Además, entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de todos los días de la celebración de Halloween, es decir, del jueves al lunes festivo, está prohibida la circulación de todo tipo de motocicletas en los corredores: Autopista Norte, Autopista Sur, NQS, Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Primero de Mayo, Avenida Las Américas, Avenida Suba, calle 26 (Avenida El Dorado), calle 80, Carrera Séptima, carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), Avenida Guayacanes, Avenida Esperanza, Avenida Villavicencio, Avenida Circunvalar, calle 53, calle 63 y carrera 60.

La medida excluye a las motos de la Fuerza Pública, a los organismos de socorro, seguridad privada debidamente identificada, servicios de aseguradoras y transporte de personas con discapacidad, mensajería y domicilios que se encuentren identificados.

A través de un comunicado, la Alcaldía Mayor de Bogotá explicó que la decisión se toma con la finalidad de “prevenir el riesgo para la ciudadanía”, pues durante el Halloween se han presentado los mayores picos de riesgo vial en el año.

Según estadísticas oficiales, entre 2022 y 2024, durante los fines de semana de Halloween, se registraron entre 14 y 16 víctimas fatales, cada año, y 8 de cada 10 siniestros mortales involucraron a un motociclista, además de que, el año pasado, el 73 % de las muertes nocturnas de motociclistas ocurrió entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m.

Otra alarmante cifra presentada por las autoridades es que durante el Halloween del 2024, los homicidios cometidos por agresores que se movilizaban en moto aumentaron 21 %, y los hurtos a personas 4 %.

Siga leyendo: Protestas en Bogotá por restricciones al parrillero en Halloween: “Métanse con nosotros y verán”, amenaza vocero de motociclistas

