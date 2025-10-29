Video | La férrea defensa del alcalde de Chicago a los inmigrantes en Estados Unidos: “No hay extranjeros ilegales”

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, calificó como “racista y desagradable” el uso del término “extranjero ilegal” (illegal aliens) durante una rueda de prensa en la que fue cuestionado por los gastos municipales asociados a la atención de migrantes.

El incidente ocurrió el 24 de octubre, cuando un periodista utilizó la expresión al preguntar por un informe que debía ser remitido a la Casa Blanca. Johnson interrumpió la pregunta y respondió con firmeza: “No tenemos extranjeros ilegales. El término legal para mi pueblo era esclavos. ¿Quieres que yo también utilice ese término? Vamos a usar bien el lenguaje. Estamos hablando de individuos indocumentados que son seres humanos”.