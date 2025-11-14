x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Alcalde Galán anuncia que vehículos no matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes

La medida busca incentivar la matriculación en la ciudad y aumentar los recursos para movilidad y seguridad vial.

  • El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. FOTO: COLPRENSA
    El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 26 minutos
bookmark

En el próximo semestre, los vehículos particulares no matriculados en Bogotá deberán acatar una nueva medida de pico y placa dos sábados al mes, alternando entre semanas con restricción y sin ella.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la decisión busca motivar a los propietarios a registrar sus automotores en la capital, de modo que los impuestos se queden en la ciudad y financien proyectos de semaforización, mantenimiento vial y atención de accidentes.

Además, el “pico y placa solidario” para estos vehículos tendrá un incremento del 50%.

Noticia en desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida