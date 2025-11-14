Alcalde Galán anuncia que vehículos no matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes

En el próximo semestre, los vehículos particulares no matriculados en Bogotá deberán acatar una nueva medida de pico y placa dos sábados al mes, alternando entre semanas con restricción y sin ella.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que la decisión busca motivar a los propietarios a registrar sus automotores en la capital, de modo que los impuestos se queden en la ciudad y financien proyectos de semaforización, mantenimiento vial y atención de accidentes.

Además, el “pico y placa solidario” para estos vehículos tendrá un incremento del 50%.

Noticia en desarrollo...