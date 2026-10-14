Alcalde Galán solicitó investigar a Sencia por el mal estado de la grama del Campín: “No admitiremos más excusas”

Un ultimátum político y administrativo sacudió este miércoles 14 de octubre la órbita del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y la gestión del principal escenario deportivo de la capital del país, el estadio Nemesio Camacho El Campín.
La suspensión del encuentro futbolístico entre Millonarios y Once Caldas, programado para el 13 de octubre de 2026 en el marco de la fecha 13 de la Liga BetPlay, detonó una firme reacción de la Alcaldía Mayor tras la evaluación técnica de la Dimayor que declaró el césped inhabilitado para la práctica profesional.
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