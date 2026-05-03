Alcalde de Medellín pide esclarecer muerte de joven tras presunto cruce de disparos con policías

La muerte de un menor de edad en el barrio Castilla, en Medellín, sigue generando conmoción y versiones encontradas. El caso, que habría ocurrido en medio de un presunto intercambio de disparos con la Policía, llevó al alcalde Federico Gutiérrez a pronunciarse públicamente y solicitar celeridad en las investigaciones para esclarecer lo sucedido. El hecho se registró en la madrugada del 1 de mayo, en el sector de El Progreso. De acuerdo con información publicada por Q’Hubo Medellín, hacia las 2:30 a. m. se habría presentado un intercambio de disparos entre uniformados y varios sujetos que, presuntamente, cometían un hurto. En medio de estos hechos, el joven Marlon Rivas Rojas, de 17 años, resultó herido y falleció en el lugar. Además, otro adolescente fue aprehendido. A través de su cuenta en X, el mandatario explicó que la información entregada por la Policía indica que durante la intervención “uno de los presuntos agresores esgrimía un arma de fuego”, lo que habría desencadenado el cruce de disparos. Le puede interesar: Le dispararon en 14 ocasiones: detalles del asesinato de un comerciante de ropa en el barrio Estadio, de Medellín

Llamado a esclarecer los hechos

Gutiérrez aseguró que desde el primer momento pidió celeridad en las investigaciones, tanto a la Policía como a la Fiscalía, con el fin de “tener claridad en detalle de todo, en honor a la verdad y la justicia”. El alcalde insistió en la importancia de avanzar en la recolección de testimonios, la revisión de cámaras de seguridad del sector y los análisis balísticos para determinar con precisión lo ocurrido. “Como alcalde lamento lo sucedido”, expresó, al tiempo que anunció que la Alcaldía, a través de la oficina de Paz y Derechos Humanos, acompañará a la familia del menor desde el ámbito jurídico y psicosocial. Lea más: Asesinaron dentro de un carro a un comerciante de ropa en el barrio Estadio, de Medellín

Familia cuestiona versión oficial