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Alcalde de Medellín pide esclarecer muerte de joven tras presunto cruce de disparos con policías

Federico Gutiérrez solicitó celeridad en las investigaciones, tras la muerte de un menor el pasado 1° de mayo, que habría ocurrido en medio de un presunto intercambio de disparos con la Policía.

  • Marlon Rivas Rojas, de 17 años, falleció en el lugar de los hechos. El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció, pidiendo investigar a fondo. FOTO: EL COLOMBIANO.
    Marlon Rivas Rojas, de 17 años, falleció en el lugar de los hechos. El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció, pidiendo investigar a fondo. FOTO: EL COLOMBIANO.
Redacción El Colombiano
hace 20 minutos
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La muerte de un menor de edad en el barrio Castilla, en Medellín, sigue generando conmoción y versiones encontradas. El caso, que habría ocurrido en medio de un presunto intercambio de disparos con la Policía, llevó al alcalde Federico Gutiérrez a pronunciarse públicamente y solicitar celeridad en las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

El hecho se registró en la madrugada del 1 de mayo, en el sector de El Progreso. De acuerdo con información publicada por Q’Hubo Medellín, hacia las 2:30 a. m. se habría presentado un intercambio de disparos entre uniformados y varios sujetos que, presuntamente, cometían un hurto.

En medio de estos hechos, el joven Marlon Rivas Rojas, de 17 años, resultó herido y falleció en el lugar. Además, otro adolescente fue aprehendido.

A través de su cuenta en X, el mandatario explicó que la información entregada por la Policía indica que durante la intervención “uno de los presuntos agresores esgrimía un arma de fuego”, lo que habría desencadenado el cruce de disparos.

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Llamado a esclarecer los hechos

Gutiérrez aseguró que desde el primer momento pidió celeridad en las investigaciones, tanto a la Policía como a la Fiscalía, con el fin de “tener claridad en detalle de todo, en honor a la verdad y la justicia”.

El alcalde insistió en la importancia de avanzar en la recolección de testimonios, la revisión de cámaras de seguridad del sector y los análisis balísticos para determinar con precisión lo ocurrido.

“Como alcalde lamento lo sucedido”, expresó, al tiempo que anunció que la Alcaldía, a través de la oficina de Paz y Derechos Humanos, acompañará a la familia del menor desde el ámbito jurídico y psicosocial.

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Familia cuestiona versión oficial

Sin embargo, la versión de las autoridades ha sido puesta en duda por los familiares del joven. Según relató su madre en diálogo con Q’Hubo Medellín, el adolescente no participaba en ningún hecho delictivo y habría sido impactado por un disparo de un uniformado sin justificación.

De acuerdo con su testimonio, el joven se movilizaba en motocicleta con amigos y, tras caer al suelo, habría recibido el disparo. La familia asegura que las versiones oficiales han cambiado y exige claridad sobre lo sucedido.

El caso ha reabierto el debate sobre los procedimientos policiales en este tipo de operativos y la necesidad de esclarecer, con pruebas, la responsabilidad en hechos donde hay pérdida de vidas.

Por ahora, la investigación sigue en curso y, como lo indicó el alcalde, serán los resultados de las autoridades judiciales los que determinen qué ocurrió realmente en esa madrugada en Castilla.

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