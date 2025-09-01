Alcalde en Perú es sorprendido en infidelidad y castigado con “chalanqueada” en comunidad nativa

Un hecho insólito sacudió a la región Junín, Perú, luego de que Nelson Checari Valderrama, alcalde del centro poblado menor de Napatí, en Satipo, fuera sorprendido en una relación extramatrimonial y sancionado bajo un correctivo ancestral conocido como chalanqueada.
La denuncia fue presentada por el esposo de la mujer involucrada, identificada con las iniciales K.A., quien acudió a los sistemas de información y alerta (SIA) de la comunidad El Milagro, en Pichanaki. Con pruebas en mano, entre ellas un video grabado por el propio alcalde, las autoridades comunales verificaron el caso y lo remitieron a la comunidad nativa de Aoiti para aplicar el castigo.