Alcalde en Perú es sorprendido en infidelidad y castigado con “chalanqueada” en comunidad nativa

Un hecho insólito sacudió a la región Junín, Perú, luego de que Nelson Checari Valderrama, alcalde del centro poblado menor de Napatí, en Satipo, fuera sorprendido en una relación extramatrimonial y sancionado bajo un correctivo ancestral conocido como chalanqueada. La denuncia fue presentada por el esposo de la mujer involucrada, identificada con las iniciales K.A., quien acudió a los sistemas de información y alerta (SIA) de la comunidad El Milagro, en Pichanaki. Con pruebas en mano, entre ellas un video grabado por el propio alcalde, las autoridades comunales verificaron el caso y lo remitieron a la comunidad nativa de Aoiti para aplicar el castigo.

El castigo ancestral

La chalanqueada, también llamada “curación ancestral”, es una práctica tradicional que busca restablecer la armonía social mediante la exposición pública y castigos simbólicos o físicos. En esta ocasión, el alcalde fue obligado a desnudarse parcialmente y recibido entre silbidos y reclamos de los comuneros, además de ser azotado con una planta típica de la zona. “Como autoridad, no es todo fácil, hermanos”, alcanzó a decir el propio alcalde durante la sanción, que fue presenciada por decenas de habitantes. Según los comuneros, el correctivo fue leve en comparación con otros castigos que contempla la costumbre indígena para casos de adulterio.

Reacciones en la comunidad