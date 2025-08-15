Aplausos de aprobación: así recibió el Congreso de la Andi a alcaldes de Medellín, Cartagena, Bogotá, Barranquilla y Cali que salieron juntos con bandera de Colombia

La imagen hasta ahora ha marcado uno de los momentos más memorables del evento que reúne a líderes empresariales y autoridades para discutir los retos y el futuro de Colombia. El momento contrasta con el protagonizado ayer por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien fue sacado, en medio de abucheos, tras interrumpir una charla entre precandidatos para mostrar una bandera de Palestina.

En un gesto simbólico que fue recibido con aplausos y gritos de aprobación, los alcaldes de Cartagena, Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali salieron juntos al escenario del Congreso Empresarial Colombiano de la Andi portando una bandera del país.

El 10º Congreso Empresarial Colombiano, organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), comenzó este jueves en Cartagena con la participación de las voces más influyentes del sector privado. El presidente del gremio, Bruce Mac Master, abrió el evento rindiendo un homenaje al senador Miguel Uribe, cuyas exequias se realizaron hoy en Bogotá.

Destacó su compromiso con la seguridad, la lucha contra la violencia y su convicción de que el país puede superar sus dificultades con trabajo conjunto.

La cita empresarial contará con la participación de presidentes de altas cortes, el procurador, el registrador y el contralor, pese a la ausencia de varios ministros del Gobierno nacional. El evento busca convertirse en un espacio para identificar problemas y, sobre todo, generar soluciones que fortalezcan el crecimiento económico y la transformación social del país.

Noticia en desarrollo...