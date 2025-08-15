Aplausos de aprobación: así recibió el Congreso de la Andi a alcaldes de Medellín, Cartagena, Bogotá, Barranquilla y Cali que salieron juntos con bandera de Colombia

En un gesto simbólico que fue recibido con aplausos y gritos de aprobación, los alcaldes de Cartagena, Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali salieron juntos al escenario del Congreso Empresarial Colombiano de la Andi portando una bandera del país.
La imagen hasta ahora ha marcado uno de los momentos más memorables del evento que reúne a líderes empresariales y autoridades para discutir los retos y el futuro de Colombia. El momento contrasta con el protagonizado ayer por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien fue sacado, en medio de abucheos, tras interrumpir una charla entre precandidatos para mostrar una bandera de Palestina.