Alcaldesa recién elegida en Alemania fue apuñalada varias veces y permanece en estado crítico; la Policía investiga a sus hijos como sospechosos

La alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, cerca de Dortmund, fue apuñalada este martes, “un acto odioso” según el jefe del Gobierno, Friedrich Merz.
Iris Stalzer, electa a fines de septiembre, fue atacada frente a su casa, según el canal WDR. Los medios locales apuntan a que la alcaldesa socialdemócrata se encuentra herida de gravedad.
“Hemos recibido un mensaje sobre un acto abominable de Herdecke. Es necesario aclararlo con prontitud. Nos preocupa la vida de la alcaldesa designada, Iris Stalzer, y esperamos su completa recuperación. Mis condolencias están con su familia y sus allegados”, dijo en una publicación en X el canciller Merz.