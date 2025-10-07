x

Alcaldesa recién elegida en Alemania fue apuñalada varias veces y permanece en estado crítico; la Policía investiga a sus hijos como sospechosos

La mandataria había ganado las elecciones en septiembre y debía asumir el cargo a inicios de noviembre.

  • Bomberos y rescatistas transportan en camilla a Iris Stalzer, recién elegida alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 9 minutos
bookmark

La alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, cerca de Dortmund, fue apuñalada este martes, “un acto odioso” según el jefe del Gobierno, Friedrich Merz.

Iris Stalzer, electa a fines de septiembre, fue atacada frente a su casa, según el canal WDR. Los medios locales apuntan a que la alcaldesa socialdemócrata se encuentra herida de gravedad.

“Hemos recibido un mensaje sobre un acto abominable de Herdecke. Es necesario aclararlo con prontitud. Nos preocupa la vida de la alcaldesa designada, Iris Stalzer, y esperamos su completa recuperación. Mis condolencias están con su familia y sus allegados”, dijo en una publicación en X el canciller Merz.

La alcaldesa, de 57 años, sufrió múltiples heridas en el abdomen y la espalda, y fue trasladada en helicóptero a un hospital de la región de Renania del Norte-Westfalia, donde permanece en estado crítico. Algunas versiones citadas por el canal público alemán WDR indican que Stalzer alcanzó a alertar a sus vecinos antes de perder el conocimiento. Stalzer fue apuñalada con un cuchillo “varias veces”, según el grupo audiovisual público regional WDR.

Gravemente herida, logró arrastrarse hasta el interior de su domicilio, según la misma fuente, en el que sus hijos adoptivos llamaron a la policía.

Lea también: Cadena perpetua a la vista: viuda envenenó a sus dos niños, los metió en maletas y escapó de Nueva Zelanda

La alcaldesa recién electa

Iris Stalzer, elegida el mes pasado como alcaldesa de esta ciudad de unos 20.000 habitantes, tenía prevista su investidura oficial para comienzos de noviembre.

La funcionaria fue víctima de una violenta agresión con arma blanca en Herdecke, municipio del Estado de Renania del Norte-Westfalia y en el que, según la versión inicial de sus hijos, el ataque habría ocurrido en plena vía pública.

Iris Stalzer, la alcaldesa electa en Alemania que fue apuñalada. FOTO: AFP
Sin embargo, las autoridades locales han descartado, por ahora, que se trate de un hecho con motivación política y manejan la hipótesis de un posible conflicto familiar. Los dos hijos adoptivos de la mandataria, de 15 y 17 años, fueron interrogados como parte de las primeras diligencias.

El diario regional ‘Westallgemeine Zeitung’ informó que los investigadores pusieron en duda el relato de los adolescentes y sospechan que la agresión se produjo dentro de la vivienda, donde la policía encontró a la alcaldesa gravemente herida.

De acuerdo con medios locales, la víctima recuperó la conciencia durante la noche. “Tenemos los primeros indicios de que el ataque ocurrió en el interior de la casa”, declaró al canal ‘WDR’ el portavoz policial Tino Schäfer, quien confirmó que los hijos de la funcionaria permanecen en la comisaría mientras avanzan los interrogatorios.

El área alrededor de la vivienda fue acordonada para las labores de recolección de pruebas y peritajes forenses. La Fiscalía regional advirtió que aún es temprano para establecer responsabilidades, aunque calificó el caso como de “alta prioridad” por la gravedad de las lesiones.

El ataque ha causado conmoción en Alemania y reavivó el recuerdo de otros hechos violentos contra figuras políticas locales, como el asesinato del alcalde Walter Lübcke en 2019, también miembro del Partido Socialdemócrata (SPD). Diversos líderes del país expresaron su solidaridad y pidieron fortalecer la protección a los funcionarios públicos.

Le puede interesar: Videos | Gobierno ecuatoriano denuncia intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa; su camioneta fue atacada a bala y piedras

