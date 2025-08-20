Alcaldía anuncia el “Gran Parque Medellín” que tendrá una playa más grande que la de Johnny Cay

En la mañana de este miércoles, el alcalde Federico Gutiérrez anunció la que hasta ahora es la obra de infraestructura más importante de su segunda administración: el “Gran Parque Medellín”, la integración de los principales escenarios deportivos de la ciudad, para convertirlos en uno solo, con playa artificial incluida, al rededor del aeropuerto Juan Pablo II.
Uno de los grandes atractivos de este ambicioso proyecto es la propuesta de espacios acuáticos, que contempla la construcción de una zona que se asemeja a un mar con playa, donde se podrán practicar deportes acuáticos, subacuáticos, náuticos y actividades lúdicas, entre las que se destacan la natación recreativa para todas las edades, snorkel, aquaeróbicos, waterpolo, nado sincronizado, buceo, rugby subacuático, hockey subacuático, kayak, remo, vela (botes pequeños), yoga sobre el agua, entre otras.