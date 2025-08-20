Alcaldía anuncia el “Gran Parque Medellín” que tendrá una playa más grande que la de Johnny Cay

En la mañana de este miércoles, el alcalde Federico Gutiérrez anunció la que hasta ahora es la obra de infraestructura más importante de su segunda administración: el “Gran Parque Medellín”, la integración de los principales escenarios deportivos de la ciudad, para convertirlos en uno solo, con playa artificial incluida, al rededor del aeropuerto Juan Pablo II. También puede leer: Ejercicio en la calle: han recuperado 59 gimnasios al aire libre en Medellín Uno de los grandes atractivos de este ambicioso proyecto es la propuesta de espacios acuáticos, que contempla la construcción de una zona que se asemeja a un mar con playa, donde se podrán practicar deportes acuáticos, subacuáticos, náuticos y actividades lúdicas, entre las que se destacan la natación recreativa para todas las edades, snorkel, aquaeróbicos, waterpolo, nado sincronizado, buceo, rugby subacuático, hockey subacuático, kayak, remo, vela (botes pequeños), yoga sobre el agua, entre otras.

Vista aérea proyectada del “Gran Parque Medellín”. RENDER: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Ese mar con playa tendrá una extensión de 12.000 metros cuadrados, de los cuales 5.000 son solo de playa sumado a cinco piscinas: dos olímpicas, dos semiolímpicas y una de olas, que reemplazará a la que funciona actualmente en el aeroparque Juan Pablo II y será además más grande.

Al respecto, el alcalde lo describió así: “Estamos hablando de 12.000 metros cuadrados. La medida de la piscina de olas son 2.500 metros cuadrados más. ¿A qué corresponde la superficie de agua, sin contar la piscina? Solo el mar. Eso corresponde a 10 piscinas olímpicas”.

Para ilustrar la magnitud, Gutiérrez lo comparó con la zona de playa de una isla como Johnny Cay, el doble de la playa de Taganga, en Santa Marta, y la mitad de la playa principal de San Andrés. Como parte del complejo acuático, el mandatario destacó la construcción de cuatro piscinas, dos olímpicas y dos semiolímpicas, y una moderna piscina de olas con toboganes, de 2.500 metros cuadrados. Además, la administración distrital renovará y ampliará los circuitos de las pistas de trote y de ciclismo, pasando de 1,5 a 3 kilómetros cada una. Con este nuevo escenario, la oferta deportiva pasa de 26 a 39 disciplinas que se podrán practicar allí. Y lo convertirá, por ejemplo, en el principal centro de entrenamiento de triatlón público del continente.

Esta intervención integral, también trae la construcción de un gran acceso principal en la parte central del aeroparque, con parqueaderos, plazoletas, estancias, senderos peatonales, áreas administrativas, de servicio y comerciales, además de la renovación de la pista de BMX Mariana Pajón y de la Unidad Deportiva María Luisa Calle. Todos estos nuevos atractivos estarán conectados por medio de más de dos kilómetros de senderos peatonales y áreas verdes que propiciarán una gran conectividad ecológica y urbanística del aeroparque.

En el parque se podrán practicar 39 disciplinas deportivas. RENDER: CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN