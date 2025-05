Alcaldía de Medellín demolió más casas en riesgo en Altavista; comunidad denuncia atropellos

Alejandro Vargas, uno de los afectados de las demoliciones de este miércoles, contó que por lo menos 500 personas están en el limbo después de las demoliciones, colapsos y órdenes de evacuaciones. Aseguró que la comunidad ha sido violentada por parte de los funcionarios de la alcaldía y la fuerza pública y rechazó las estigmatizaciones sufridas señalando que son familias que llevan décadas en la zona y que han autogestionado su barrio en medio de las carencias, sin ayuda del Estado, y que por eso ahora no puede solo aparecer para destruir sus viviendas.

“Yo vivo hace 20 años acá, mi mamá vive acá desde hace 60 años, todas estas casitas están levantadas con mucho esfuerzo, y acá vienen militares, funcionarios, maquinaria amarilla a atropellarnos. Nadie nos ofrece nada. Sí es verdad que hay un montón de entidades, el Isvimed y otras, pero vengan acá para que confirmen que no mentimos, no nos están ofreciendo nada, nos están dejando en la calle. En mi familia somos siete personas que no sabemos qué va a pasar con nosotros”, narró.