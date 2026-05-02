Alcaldía recusó a Daniel Quintero y pidió apartarlo de decisiones sobre el sistema de salud en Medellín

La Alcaldía de Medellín presentó una recusación contra el superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, con el objetivo de que se aparte de cualquier decisión relacionada con el sistema de salud de la ciudad.
La solicitud sostiene que existen factores que comprometen la imparcialidad de Quintero en actuaciones administrativas que involucren la red pública hospitalaria de Medellín.
Uno de los principales argumentos expuestos en el documento es el paso de Quintero por la Alcaldía de Medellín entre 2020 y 2023, periodo en el que, según el Distrito, tuvo incidencia directa en la estructura y funcionamiento del sistema de salud local.
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La Alcaldía de Federico Gutiérrez señaló que actualmente existen procesos judiciales activos entre Medellín y entidades del orden nacional, incluida la Superintendencia Nacional de Salud.
Entre estos, se destaca una acción popular interpuesta contra el Gobierno Nacional, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y la Superintendencia, relacionada con el flujo de recursos para garantizar la prestación del servicio de salud.