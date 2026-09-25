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La Pintada hace malabares para salir del entuerto de tener una sede siniestrada que debe demoler

El alcalde, Herman Correa presentará proyecto al concejo para financiar la demolición mediante el esquema de Obras por Impuestos, mientras avanzan los diseños y estudios para la nueva sede de gobierno.

  • En los últimos años la alcaldía ha tenido que funcionar en un campamento que dejó el concesionario Pacífico 2, pues la nueva sede de gobierno quedó comenzada y tendrá que ser demolida. FOTO: JAIME PÉREZ
    En los últimos años la alcaldía ha tenido que funcionar en un campamento que dejó el concesionario Pacífico 2, pues la nueva sede de gobierno quedó comenzada y tendrá que ser demolida. FOTO: JAIME PÉREZ
  • La Pintada hace malabares para salir del entuerto de tener una sede siniestrada que debe demoler
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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La alcaldía de La Pintada trata de salir de la crisis locativa que tiene a sus funcionarios “con el agua al cuello” y trabajando en condiciones infrahumanas.

Resulta que en 2016 el alcalde de la época se propuso cambiar la sede municipal ubicada a bordo de la Troncal por un palacio de gobierno moderno, en el mismo sitio. Las obras comenzaron, pero se convirtieron en un “elefante blanco” que hoy día es investigado por la Contraloría.

Mientras tanto, la administración ha laborado en varias partes, y en el último periodo lo ha hecho en un campamento que dejó el consorcio constructor de la concesión 4G Pacífico 2 en predios de la feria ganadera. Como se trata de especies de contenedores hechos en PVC delgado y están justo al margen del río Cauca, el calor es insoportable, pero como el suelo alrededor es de tierra pelada, se encharca cuando llueve. Para mitigar el sudor dentro de los 15 cajones con forma de contenedores de carga de dimensiones variables –unos son de 4x6 metros, otros de 4x7 y los más recogidos, de 2,50 x 2,50 metros–, el alcalde Herman Correa y su gabinete deben mantener el aire acondicionado a toda máquina. Hablar de privacidad o concentración es una quimera en estas estructuras superdelgadas que permiten la filtración del calor y del más mínimo ruido.

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La última invasión de la lluvia a las oficinas fue el pasado lunes, 21 de septiembre. “Cualquier aguacero afecta, no tiene que ser muy fuerte; todo mundo se moja, todo mundo se va y tiene que dejar todo tapado”, explicó el alcalde, Herman Correa.

Mientras tanto, no hay esperanzas de que la situación se resuelva a corto plazo porque la sede en construcción y que estaba casi terminada fue declarada en calamidad. De hecho, existe un estudio patológico según el cual debe ser demolida, un procedimiento que se hizo más urgente tras la inestabilidad que se le acentuó con el terremoto del pasado 10 de agosto; solo que no ha habido los recursos para echarla al suelo a pesar del riesgo que podría generar para la ciudadanía.

El alcalde Correa informó que tan pronto comiencen las sesiones de octubre presentará al Concejo un proyecto de acuerdo para financiar la demolición mediante un modelo similar al de Obras por Impuestos, es decir, que esto lo hagan empresas para librar sus obligaciones tributarias.

La Pintada hace malabares para salir del entuerto de tener una sede siniestrada que debe demoler

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Añadió que ya hay dos compañías que están adelantando todos los requisitos legales y haciendo cotizaciones.

El plan es que a la par avance el plan de una nueva construcción, pues no se requiere esperar a hacer colapsar la sede de gobierno siniestrada ya que se aprovecharía el terreno donde hoy funciona la alcaldía, que es propiedad del Municipio aunque la infraestructura de los módulos de PVC sea de un particular.

“En este momento estamos en estudios y diseños de la nueva casa de gobierno, que será construida en la subasta ganadera, donde estamos actualmente”, recalcó Correa.

Lo que no es claro todavía es de dónde saldría la plata. La buena noticia es que justo el 19 de agosto pasado el Gobierno nacional le levantó a La Pintada la sanción que tenía desde 2015 por mal uso de las regalías y podría hacer efectivos 5.300 millones de pesos que tiene en ese fondo, como caso inicial.

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El plan de Correa es que no sea una construcción en altura, como la que se malogró, que tiene cinco pisos, sino de un solo nivel, con lo cual quiere optimizar los costos, aprovechando que el espacio disponible es amplio.

En la actualidad, la administración de La Pintada debe albergar a 42 funcionarios de planta y alrededor de 20 más que están contratados por órdenes de prestación de servicios.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Alcaldía de La Pintada está funcionando en contenedores?
La Alcaldía de La Pintada funciona temporalmente en 15 módulos instalados en predios de la feria ganadera, después de que la sede municipal que estaba en construcción fuera declarada en calamidad y quedara comprometida por problemas estructurales.
¿Qué pasó con la antigua sede de la Alcaldía de La Pintada?
La sede que comenzó a construirse en 2016 se convirtió en una obra inconclusa investigada por la Contraloría y un estudio patológico determinó que debe ser demolida. Su deterioro se habría agravado con el terremoto del 10 de agosto.
¿Cuándo se podría demoler la sede de la Alcaldía de La Pintada?
Todavía no hay una fecha definida para la demolición. El alcalde Herman Correa anunció que presentará al Concejo, durante las sesiones de octubre, un proyecto de Acuerdo para financiarla mediante un mecanismo similar al de Obras por Impuestos.
¿Cómo se financiaría la demolición de la Alcaldía de La Pintada?
La propuesta consiste en que empresas privadas asuman el costo de la demolición a cambio de poder descontar esas inversiones de obligaciones tributarias, bajo un esquema similar al de Obras por Impuestos. Según el alcalde, dos compañías ya adelantan requisitos legales y cotizaciones.
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