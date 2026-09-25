La Pintada hace malabares para salir del entuerto de tener una sede siniestrada que debe demoler

La alcaldía de La Pintada trata de salir de la crisis locativa que tiene a sus funcionarios “con el agua al cuello” y trabajando en condiciones infrahumanas.

Resulta que en 2016 el alcalde de la época se propuso cambiar la sede municipal ubicada a bordo de la Troncal por un palacio de gobierno moderno, en el mismo sitio. Las obras comenzaron, pero se convirtieron en un “elefante blanco” que hoy día es investigado por la Contraloría.

Mientras tanto, la administración ha laborado en varias partes, y en el último periodo lo ha hecho en un campamento que dejó el consorcio constructor de la concesión 4G Pacífico 2 en predios de la feria ganadera. Como se trata de especies de contenedores hechos en PVC delgado y están justo al margen del río Cauca, el calor es insoportable, pero como el suelo alrededor es de tierra pelada, se encharca cuando llueve. Para mitigar el sudor dentro de los 15 cajones con forma de contenedores de carga de dimensiones variables –unos son de 4x6 metros, otros de 4x7 y los más recogidos, de 2,50 x 2,50 metros–, el alcalde Herman Correa y su gabinete deben mantener el aire acondicionado a toda máquina. Hablar de privacidad o concentración es una quimera en estas estructuras superdelgadas que permiten la filtración del calor y del más mínimo ruido.

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La última invasión de la lluvia a las oficinas fue el pasado lunes, 21 de septiembre. “Cualquier aguacero afecta, no tiene que ser muy fuerte; todo mundo se moja, todo mundo se va y tiene que dejar todo tapado”, explicó el alcalde, Herman Correa.

Mientras tanto, no hay esperanzas de que la situación se resuelva a corto plazo porque la sede en construcción y que estaba casi terminada fue declarada en calamidad. De hecho, existe un estudio patológico según el cual debe ser demolida, un procedimiento que se hizo más urgente tras la inestabilidad que se le acentuó con el terremoto del pasado 10 de agosto; solo que no ha habido los recursos para echarla al suelo a pesar del riesgo que podría generar para la ciudadanía.

El alcalde Correa informó que tan pronto comiencen las sesiones de octubre presentará al Concejo un proyecto de acuerdo para financiar la demolición mediante un modelo similar al de Obras por Impuestos, es decir, que esto lo hagan empresas para librar sus obligaciones tributarias.