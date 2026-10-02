Alcolirykoz se prepara para El Remate del Año en el nuevo DAVIarena

El concierto, anunciado esta semana, será el viernes 11 de diciembre y tendrá entre los invitados especiales a Dj Zkruel, infaltable en los conciertos de Alcolirykoz, y a Los Hermanos Aicardi y Afrosound, que son casi sinónimo de diciembre y celebración, imprescindibles en la banda sonora del fin de año paisa. Seguro habrá sorpresas, Alcolirykoz siempre se guarda algo, pero lo guarda bien.

“Lo chimba de este concierto es que nos damos licencia para meter los temas más fiesteros de AZ y para hacer lo que hemos predicado tanto tiempo, porque siempre hemos sido muy afiebrados por diciembre y en estos conciertos tenemos la posibilidad de llevar esas fiestas del barrio que crecimos viviendo a un escenario. Es un concierto pa botar la casa por la ventana y cerrar el año, es 100% fiesta”, dice Gambeta.

En Medellín, diciembre empieza en septiembre y se termina en enero. Las fiestas de fin de año son las favoritas de la mayoría, una mezcla de felicidad y nostalgia que Alcolirykoz conoce bien y ha inmortalizado en canciones y en un concierto que ya es tradición: El Remate del Año , que este año tendrá lugar en el DAVIArena, el nuevo recinto de conciertos del Valle de Aburrá, ubicado en Sabaneta.

“A mí me parece muy poderoso que generaciones más jóvenes, raperos o no, hayan aceptado desde hace tantos años y gracias La Típica y a todo ese movimiento que se generó, toda esa música y esa tradición. Para mí es muy poderoso seguir ratificando en un concierto y entre tantas generaciones, ese encuentro entre el rap y la música de diciembre que suena siempre en los barrios”, dice Gambeta.

El Remate del año es una fiesta que se ha vuelto un ritual, un espacio para cerrar el año con alegría, con cercanía, es llevar el barrio al escenario y sentir a los desconocidos casi como si fueran vecinos. Es un encuentro para celebrar la vida y la comunidad.

Este año será un concierto especial, pues el grupo de Aranjuez cierra un año particularmente especial. A mediados de 2026 Alcolirykoz realizo una gira internacional que incluyó conciertos en España, Australia, Francia, México, Argentina y Chile, y de vuelta al país empezó la celebración de sus Dos Décadaz de trayectoria con una gira que incluyó conciertos en Medellín, Bogotá, Cali, Manizales, Ibagué y Bucaramanga.

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El DAVIarena, ubicado en Sabaneta (Cra 49 #52 Sur-200), cerca al Centro Comercial Mayorca, tiene capacidad para cerca de 18.000 personas. Así, este sería el concierto con boletería paga más grande Alcolirykoz en la ciudad.

Las boletas para El Remate del Año están disponibles para venta general a partir de este viernes dos de octubre a través de tu boleta.