“Se puede vivir de un pódcast”: Aleja & La Grúa revelan su fórmula y próximos retos

En el marco del Conexión Summit 2025, que reunirá a emprendedores y corporativos en Plaza Mayor los días 19 y 20 de agosto para derribar brechas y crear oportunidades reales de colaboración, Medellín recibe a dos de los creadores de contenido más influyentes del país: Aleja & La Grúa.
Se trata de la pareja que transformó su experiencia como migrantes en Australia en un pódcast —el noveno más escuchado de Colombia en Spotify— de humor y cotidianidad con miles de oyentes semanales; y quienes aprovecharon su paso por el evento para seguir acercándose a su comunidad y compartir su visión sobre el crecimiento de esta industria. Además, ya cuentan con un nuevo motivo de celebración: el sold out de su próximo espectáculo en la ciudad, Un show innecesario, que se presentará el miércoles 17 de septiembre en el Teatro Universidad de Medellín.
En EL COLOMBIANO hablamos con ellos sobre el trabajo detrás de cada episodio, los retos de vivir de un pódcast y los sueños que proyectan para 2026.